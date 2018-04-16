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Власти Сирии предложили ОЗХО выслушать более 20 свидетелей инцидента в Думе
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    Власти Сирии предложили ОЗХО выслушать более 20 свидетелей инцидента в Думе

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    Власти Сирии предложили ОЗХО выслушать более 20 свидетелей инцидента в Думе

    Дамаск, 16 апреля. Власти Сирии предложили экспертам ОЗХО провести интервью с 22 участниками провокации в Думе и ценными свидетелями произошедшего, заявил гендиректор организации Ахмет Узюмджю.

    Инспекторы миссии по установлению фактов применения химического оружия прибыли в Сирию для расследования инцидента крупнейшем городе Восточной Гуты, однако попасть в Думу не смогли из-за ракетного удара США, Британии и Франции по территории САР.

    Кроме того, сегодня в Думе происходили боестолкновения с экстремистами, отказавшимися покинуть город, хотя основные формирования боевиков с членами их семей уже были вывезены в Идлиб. На фоне последних событий Россия и Сирия из соображений безопасности пока не представили миссии доступа в город.

    Напомним, информационный вброс о якобы применении химоружия в Думе был сделан оппозиционными Дамаску СМИ, которые ссылались на данные НКО, в том числе активистов «Белых касок», печально известных своими постановочными фото и видеосъемками.

    9 апреля Думу посетили российские военные эксперты, которые не нашли никаких фактов подтверждения использования химоружия в городе, не подтвердили это и местные жители.

    Автор: Алексей Громов
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