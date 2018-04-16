ВСУ за несколько часов обстреляли четыре населенных пункта ДНР

Донецк, 16 апреля. ВСУ в понедельник четырежды обстреляли территорию Донецкой народной республики. Как сообщил руководитель представительства ДНР в Центре контроля и координации прекращения огня в Донбассе (СЦКК) Руслан Якубов, огонь велся из минометов и другого вооружения.

«В 14.20 ВСУ открыли огонь по направлению Зайцево северное – Зайцево южное с применением снайперского и стрелкового оружия», — говорится в комментарии Центра.

Кроме того, чуть позднее огонь был открыт по Докучаевску, селам Петровскому и Ленинскому. Здесь ВСУ активно использовали вооружения БМП и гранатометы. Таким образом всего за несколько часов ВСУ обстреляли четыре населенных пункта на территории ДНР.

Напомним, о том, как устроен быт жителей Коминтерново, которое является одной из самых горячих точек на всей территории Донбасса, ранее рассказали корреспонденты Федерального агентства новостей.