Сирия, 16 апреля. Сотрудники военной полиции РФ доставили гумпомощь в город Дума в Восточной Гуте. В результате взрыва на подконтрольных курдам территориях в Дейр-эз-Зоре погиб ребенок. Жители Идлиба требуют у боевиков прекратить междоусобную борьбу, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли объекты «Нусры»*** в районе Растанского котла на севере Хомса; заняли окрестности деревни Бейт-Рей и долину Вади Аль-Ханазир в Хомсе.

«Джебхат Тахрир Сурия»: захватила населенные пункты Аджель, Джамият Ас-Садия и Аль-Дабаа к западу от Алеппо; взяла в плен нескольких боевиков союзной «Ан-Нусре» группировки в провинции Алеппо.

«Исламское государство»1: уничтожило КПП армии САР вблизи города Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: ударила по позициям САА у города Аль-Ашрафия на севере Хомса; потеряла около 200 боевиков в ходе боев с «Тахрир Сурией» в Идлибе.

Провинция Дамаск

Военный источник в сети Twitter (sayed_ridha) сообщает, что в Дамаске продолжаются массовые выступления жителей против военного присутствия США в Сирии. Гражданские лица собрались на площади Омейядов. Среди лозунгов также слышна благодарность Сирийской арабской армии (САА) за освобождение Восточной Гуты.

Между тем сотрудники российской военной полиции доставили гуманитарную помощь в город Дума, передает агентство новостей Al Masdar News. Наборы с продовольствием и медикаментами были распределены среди местного населения. Напомним, боевики группировки «Джейш Аль-Ислам»***** покинули город, а также передали все свое оружие в соответствии с условиями мирного договора с сирийским правительством.

Провинция Алеппо

После неудавшегося контрнаступления отрядов террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» боевики группировки «Джебхат Тахрир Сурия» провели ответную атаку в западной части Алеппо. Как передает информационное агентство Al Masdar News, исламисты «Тахрир Сурии» штурмовали позиции противника одновременно на нескольких направлениях. В результате развернувшихся боев «Ан-Нусра» лишилась населенных пунктов Аджель, Джамият Ас-Садия и Аль-Дабаа, а также цепи холмов Таль-Нуман. Кроме того, по данным военных источников AMN, несколько радикалов группировки «Исламское движение Восточного Туркестана», союзной «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, попали в плен к «Тахрир Сурии». Напомним, временное перемирие, установленное на неделю, было совано террористами «Тахрир Аш-Шам» уже на второй день.

Провинция Хомс

Местное агентство новостей Homs Netowrk сообщает о том, что исламисты антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» нанесли беспорядочные удары из минометов по опорным пунктам правительственных подразделений недалеко от города Аль-Ашрафия на севере Хомса. Информация о возможных пострадавших среди мирного населения пока уточняется. Оппозиционный интернет-портал Masar Press Net сообщает о том, что артиллерийские дивизионы армии САР открыли ответный огонь по укрепрайонам исламистов в районе населенных пунктов Аль-Зияра и Аль-Тулул Аль-Хомр. Тем временем пехотные подразделения правительственных сил продолжают развивать наступление в Растанском котле. Новостное агентство Al Masdar News передает, что при поддержке Национальных сил обороны****** (NDF) Сирийская арабская армия (САА) заняла окраины населенного пункта Бейт-Рей, а также территории долины Вади Аль-Ханазир.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор прогремел взрыв мины, заложенной еще во время оккупации региона террористами «Исламского государства». Инцидент произошел в деревне Аль-Кашкия, расположенной на восточном побережье Евфрата, и привел к гибели несовершеннолетнего ребенка. Как неоднократно сообщалось ранее, курды до сих пор не выполнили зачистку захваченных ими районов от бомб и СВУ, оставленных ИГИЛовцами.

Тем временем оппозиционный Twitter-канал (MrKyruer) сообщает о том, что террористы так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства», скрывающиеся на подконтрольных курдским радикалам территориях, нанесли удар по одному из контрольно-пропускных пунктов Сирийской арабской армии (САА) неподалеку от города Абу Кемаль, уничтожив его. К счастью, никто из военнослужащих САА не пострадал.

Провинция Даръа

Стало известно, что один из террористов формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанного с «Исламским государством», добровольно перешел на сторону Сирийской свободной армии (ССА)** в юго-западной части провинции Даръа. О подробностях случившегося не сообщается. Напомним, противники ведут борьбу за расширение зон влияния в провинции. Однако уже долгое время обе стороны сохраняют исходные позиции.

Провинция Идлиб

Появились данные о потерях исламистов антиправительственных формирований «Джебхат Ан-Нусра»1 и «Джебхат Фатх Аш-Шам» за время последних вооруженных столкновений. Согласно информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), по меньшей мере 344 боевика из обеих группировок были уничтожены в ходе противостояния. По предварительным данным, не менее 196 из них принадлежат к числу исламистов «Тахрир Аш-Шам», остальные 148 — «Тахрир Сурии».

Как передает интернет-портал Masar Press Net, мирное население города Маарет Ан-Нуман вышло на демонстрации против продолжения боев между двумя исламистскими организациями, поскольку в результате вооруженных стычек также нередко страдают и гражданские лица.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)