Федеральное агентство новостей предлагает ознакомиться с переводом статьи Финиана Каннингема NATO Trio Bomb Syria With Dubious Bravado («Трио из НАТО бомбило Сирию с сомнительной бравадой»), опубликованной на портале Strategic Culture.

После того, как в минувшие выходные США, Британия и Франция запустили более 100 ракет по Сирии, вышеупомянутому трио из НАТО хватило смелости заявить, что оно довольно своими действиями, якобы послужившими на благо «международного сообщества».

Однако загвоздка в том, что эти три атаковавшие Сирию нации не являются членами «международного сообщества» — они ставят себя выше него. Они считают себя выше закона и международного права, и всегда поступают так, как сами считают нужным, не стесняясь на весь мир заявлять о своей праведности.

Тем не менее, как оказалось, их стальная решимость — не такая уж и стальная, как они уверяют. Многие эксперты до сих пор так и не могут сказать, была ли субботняя ракетная атака бессмысленной одноразовой демонстрацией силы Соединенных Штатов и их союзников, или же это начало чего-то большего.

Тройка агрессоров из НАТО явно колеблется — они не уверены, можно ли входить в Сирию или нет, поскольку они не могут предугадать последствия. Ранее Россия предупредила о том, что агрессия против Сирии повлечет за собой самые серьезные последствия.

Британцы и французы, как обычно, делают то, что у них хорошо получается — исполняют роль обученных вассалов США. Поддерживая планы Вашингтона, эти страны дают ему возможность создать образ множественности, который они нелепо называют «международным сообществом».

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сказал России готовиться к тому, что в сторону Сирии полетят «хорошие умные ракеты». Трамп также осудил российского лидера Владимира Путина за то, что он оказывает поддержку президенту Сирии, который якобы убивает собственный народ химическим оружием.

Вскоре после этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания присоединится к военной операции против Сирии, «скоординированной с международным сообществом». Под «международным сообществом» она, конечно же, имела в виду США и Францию.

Президент Франции Эммануэль Макрон даже публично объявил, что он «доказал, что сирийский режим использовал химическое оружие против гражданских лиц». Только вот, к сожалению, Макрон не посчитал нужным представить доказательства вины сирийского правительства всему остальному миру.

Британские и французские лидеры будто соревнуются в том, кто больше угодит американскому истеблишменту.

Традиционно в этом соревновании побеждает Великобритания благодаря своим «особым отношениям» с Вашингтоном, начавшимся еще во времена холодной войны против Советского Союза. Однако президент Франции, похоже, хочет забрать у Лондона первое место.

Беда для подхалимов заключается в том, что Трамп — это загадка: предвидеть его действия и понять его мышление очень сложно.

Спустя несколько часов после его заявления о том, что России надо готовиться к «умным ракетам», летящим в сторону Сирии, Трамп сделал разворот на 180 градусов и сказал, что ракетная атака может не произойти вовсе.

Это один из немногих случаев, когда Трамп продемонстрировал свою незрелость, безответственность и опасную стремительность в принятии решений. Это то, что многие комментаторы в социальных сетях называют «психической нестабильностью» американского президента.

Кроме того, судя по всему, сам Трамп не всегда имеет достоверную информацию и правильное представление о том, что на самом деле происходит. Очевидно, что история о применении химического оружия в Сирии является выдумкой, призванной стать предлогом для нападения США на Сирию. Возможно, Трамп действительно был обманут своей военной разведкой, которая могла намеренно ввести его в заблуждение.

Однако теперь даже сторонники Трампа начинают видеть его в ином свете. Многие из тех, кто отдал за него свой голос на президентских выборах, заявляют, что он презренный шарлатан без всяких моральных принципов. Что расстраивает в равной степени — так это то, что британский и французский лидеры Тереза Мэй и Эммануэль Макрон являются такими же беспринципными марионетками, главная цель которых — угодить американскому истеблишменту.