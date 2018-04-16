Россия нашла актеров из постановочного видео о химоружии в Сирии — постпред РФ при ОЗХО

Гаага, 16 апреля. Россия не нашла признаков применения химического оружия в Сирии, заявил в понедельник постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

Однако Москва нашла актеров, участвующих в постановочном видео, которое «белые каски» выдавали за доказательства «химатаки», якобы случившейся в сирийском городе Дума, отметил дипломат.

«Мы не нашли ни одного признака того, что в Думе применялось химоружие. Ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале, никаких остатков химических боеприпасов. Зато удалось найти непосредственных участников съемок постановочного видео», — отметил Шульгин, которого цитирует РИА Новости.

Напомним, что в минувшие выходные, США, Великобритания и Франция совершили массированную ракетную атаку на сирийские военные объекты. Поводом послужило сообщение организации «Белые каски» о применении «химоружия» в Думе. При этом ни «каски», ни Вашингтон, ни другие страны, участвующие в военной операции, не предоставили никаких доказательств. Более того, удар был нанесен за день до того, как Сирию посетили специалисты ОЗХО, которые должны быть провести расследование. Минобороны РФ заявило, что сообщение «Белых касок» о химической атаке было заранее спланированной провокацией с постановочным видео.