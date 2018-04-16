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Пользователи заявили об отключении Telegram в Белоруссии
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    Пользователи заявили об отключении Telegram в Белоруссии

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    Пользователи заявили об отключении Telegram в Белоруссии

    Минск, 16 апреля. Жители Белоруссии пожаловались, что в мессенджер Telegram невозможно зайти на территории страны.

    Сообщения о том, что белорусские пользователи не могут войти в Telegram, появились в социальных сетях. Так, о проблемах с допуском в мессенджер заявили пользователи операторов МТС и Velcom. Также у оператора ByFly при попытке открыть сайт Telegram в браузере появляются ошибки. Граждане, которые пользуются мобильным приложением, сообщают, что появляется оповещение об аварийном завершении работы.

    Пользователи мессенджера высказали предположение, что операторы могут использовать крупных российских провайдеров для получения доступа в интернет.

    Ранее сообщалось, что Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора и принял решение о блокировке Telegram в России. Мессенджер уже внесен в список ресурсов, заблокированных на территории Российской Федерации.

    Автор: Дарья Смолина
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