Пользователи заявили об отключении Telegram в Белоруссии

Минск, 16 апреля. Жители Белоруссии пожаловались, что в мессенджер Telegram невозможно зайти на территории страны.

Сообщения о том, что белорусские пользователи не могут войти в Telegram, появились в социальных сетях. Так, о проблемах с допуском в мессенджер заявили пользователи операторов МТС и Velcom. Также у оператора ByFly при попытке открыть сайт Telegram в браузере появляются ошибки. Граждане, которые пользуются мобильным приложением, сообщают, что появляется оповещение об аварийном завершении работы.

Пользователи мессенджера высказали предположение, что операторы могут использовать крупных российских провайдеров для получения доступа в интернет.

Ранее сообщалось, что Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора и принял решение о блокировке Telegram в России. Мессенджер уже внесен в список ресурсов, заблокированных на территории Российской Федерации.