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Постпред России при ОЗХО обвинил Вашингтон в подготовке сценария «химатаки» в сирийской Думе
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    Постпред России при ОЗХО обвинил Вашингтон в подготовке сценария «химатаки» в сирийской Думе

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    Постпред России при ОЗХО обвинил Вашингтон в подготовке сценария «химатаки» в сирийской Думе

    Гаага, 16 апреля. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин обвинил Вашингтон в подготовке сценария провокации с «химатакой» в сирийском городе Дума 7 апреля. С таким заявлением он выступил на спецвстрече исполнительного совета организации по Сирии.

    По его словам, именно в Штатах этот сценарий был заранее расписан и подготовлен, а после «США, Великобритания, Франция и некоторые другие страны после «фейковых» вбросов из Думы от «Белых касок» и иже с ними сходу обрушились на сирийские власти с обвинениями».

    Дипломат отметил, что «режиссеров этого спектакля» не остановил тот факт, что Восточная Гута была уже практически освобождена, а последние группы боевиков в Думе согласились покинуть город вместе с членами своих семей и по гуманитарному коридору выехать в провинцию Идлиб, пишет ТАСС.

    Ранее Шульгин назвал и ответственных за провокацию в Думе. По его словам, ими являются НКО, на платной основе сотрудничающие с Белым домом.

    Напомним, МИД РФ данные о «химатаке» в Думе сразу назвал информационным вбросом, а в Генштабе ВС РФ напомнили, что о подготовке провокации с ипользованием запрещенного вооружения российские военные предупреждали еще 13 марта.

    Именно эта инсценировка была использована США, Британией и Францией как повод нанести ракетные удары по Сирии в ночь на 14 апреля. В результате пострадали три мирных жителя, были разрушены военные объекты под Хомсом, пострадала гражданская инфраструктура в Дамаске.

    Всего США и союзники выпустили по САР более 100 ракет, 71 из них сбили силы сирийской ПВО, вооруженные советскими ракетами, которые были выпущены более 30 лет назад.

    Президент РФ Владимир Путин резко осудил ракетный удар коалиции, назвав его актом агрессии, а также подчернкул, что такие действия США провоцируют новую волну беженцев не только из Сирии, но и всего региона в целом.

    Автор: Алексей Громов
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