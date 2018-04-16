Меню
Новости Сирии
Сирия: РФ предложила ОЗХО принять заявление по работе экспертов в Сирии
Политика
ОЗХО сообщила, что направила в Сирию девять экспертов
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: РФ предложила ОЗХО принять заявление по работе экспертов в Сирии

    35

    Сирия: РФ предложила ОЗХО принять заявление по работе экспертов в Сирии

    Гаага, 16 апреля. Россия на специальном заседании Исполнительного совета ОЗХО предложила принять краткое решение в поддержку работы инспекторов в Сирии. Такой информацией поделился постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

    Он отметил, что, в связи с совершенной коалицией во главе с США атакой на Сирию, работа специалистов ОЗХО в Восточной Гуте становится только более актуальной и востребованной.      

    «В этой связи предлагаем на сегодняшнем заседании Исполсовета принять краткое решение в поддержку работы Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии…» — заявил Шульгин.

    Он призвал забыть о разногласиях и подтвердить общее намерение всех участников заседания Исполнительного совета ОЗХО содействовать работе экспертов организации в Думе.

    Напомним, ранее в представительстве РФ при ОЗХО отметили, что Вашингтон пытается подорвать авторитет миссии еще до того, как ее члены приступили к работе в Думе. В российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии в то же время заверили, что РФ готова предоставить специалистам Организации по запрещению химического оружия спецтранспорт и охрану.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России

    Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России

    17:29   16 Апреля 2018
    675
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    15:19   16 Апреля 2018
    1290
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    5487
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    4464