Сирия: РФ предложила ОЗХО принять заявление по работе экспертов в Сирии

Гаага, 16 апреля. Россия на специальном заседании Исполнительного совета ОЗХО предложила принять краткое решение в поддержку работы инспекторов в Сирии. Такой информацией поделился постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Он отметил, что, в связи с совершенной коалицией во главе с США атакой на Сирию, работа специалистов ОЗХО в Восточной Гуте становится только более актуальной и востребованной.

«В этой связи предлагаем на сегодняшнем заседании Исполсовета принять краткое решение в поддержку работы Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии…» — заявил Шульгин.

Он призвал забыть о разногласиях и подтвердить общее намерение всех участников заседания Исполнительного совета ОЗХО содействовать работе экспертов организации в Думе.

Напомним, ранее в представительстве РФ при ОЗХО отметили, что Вашингтон пытается подорвать авторитет миссии еще до того, как ее члены приступили к работе в Думе. В российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии в то же время заверили, что РФ готова предоставить специалистам Организации по запрещению химического оружия спецтранспорт и охрану.