СМИ рассказали, что ядерный удар по Вашингтону убьет 280 тысяч человек за 48 часов

В условиях все большего обострения напряженности между Соединенными Штатами Америки и Россией, исследователи Политехнического университета штата Виргиния (США) разработали компьютерную модель, которая предсказала, что в случае взрыва в Вашингтоне ядерного заряда, в течение 48 часов погибнут как минимум 280 тысяч человек.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Scientists: Nuke attack on Washington DC would kill 280,000 within 48 hours (Ученые: ядерный удар по Вашингтону может убить 280 000 человек в течение 48 часов), опубликованной порталом InfoWars.

Ученые разработали программу, прогнозирующую поведение каждого человека в городе, чтобы помочь правительству спланировать экстренное реагирование. Они также обнаружили, что ядерный заряд, подорванный на уровне земли в Вашингтоне, полностью уничтожит городской квартал и разрушит здания в радиусе примерно 1,5 км.

Люди, которые ничего не делали и отказались от эвакуации, получат смертельную дозу облучения, в результате чего в течение 48 часов могут погибнуть 279 020 человек. Учитывая полную и тотальную зависимость людей, живущих в городах, можно предположить, что это будет наиболее вероятным вариантом развития событий. Исследование также показало, что наилучшим планом действий будет найти укрытие сразу же после взрыва, вместо того чтобы пытаться бежать или обращаться за медицинской помощью.

Однако компьютерное моделирование также показало, что многие люди подвергнутся огромной опасности, пытаясь найти своих близких и членов семьи. Исследователи подчеркнули, что для правительства будет жизненно важно установить и поддерживать линию мобильной связи, чтобы минимизировать перемещение людей.

И хотя ядерный Армагеддон еще далек, напряженность между Соединенными Штатами и Россией из-за Сирии растет. Почетный профессор российских исследований Принстонского университета Стивен Коэн в интервью Такеру Карлсону заявил: «Я переживаю больше, чем когда-либо в своей жизни».