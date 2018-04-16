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Россия назвала вероломным актом агрессии удар США по Сирии
Новости Сирии
ОЗХО обратилась к Всемирной организации здравоохранения за информацией по «инциденту в Думе» 
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    Россия назвала вероломным актом агрессии удар США по Сирии

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    Россия назвала вероломным актом агрессии удар США по Сирии

    Гаага, 16 апреля. Россия воспринимает атаку США, Великобритании и Франции на Сирию как попытку сорвать мирный процесс урегулирования военного конфликта в этой стране. Об этом в понедельник заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин, выступая на заседании исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

    «Рассматриваем это как вероломный акт агрессии, грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм международного права», — цитирует дипломата РИА Новости.

    Напомним, что в субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. В связи с этим Россия созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против суверенного государства Сирии, однако документ не был принят, поскольку не смог собрать необходимое число голосов.

    Автор: Антон Соколов
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