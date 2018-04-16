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Ученые нашли способ восстановления зубов без пломб
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    Ученые нашли способ восстановления зубов без пломб

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    Ученые нашли способ восстановления зубов без пломб

    Вашингтон, 16 апреля. Американские ученые нашли способ ускорить восстановление эмали на основе небольших белков. Статья на эту тему опубликована в журнале ACS Biomaterials Science & Engineering.

    Ученые считают, что в результате может получиться удобный для применения стоматологами метод борьбы с зубным кариесом.

    Идея экспертов основана на изучении работы амелогенина — белка, который оказывает значительное влияние в формировании эмали человеческого белка. С помощью этого белка удалось создать аналогичные соединения, которые стимулируют минерализацию тканей зубов. Таким образом, они стали ключевым компонентом разработки.

    Опытным путем авторы исследования доказали, что белки прикрепляются к поверхности зубов и присоединяют вместе с собой ионы кальция и фосфатов, пишет «ФедералПресс».

    После завершения работы ученые надеются включить эти белки в состав зубных паст, гелей, растворов, созданных для личного использования.

    Автор: Дима Оленин
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