Ученые нашли способ восстановления зубов без пломб

Вашингтон, 16 апреля. Американские ученые нашли способ ускорить восстановление эмали на основе небольших белков. Статья на эту тему опубликована в журнале ACS Biomaterials Science & Engineering.

Ученые считают, что в результате может получиться удобный для применения стоматологами метод борьбы с зубным кариесом.

Идея экспертов основана на изучении работы амелогенина — белка, который оказывает значительное влияние в формировании эмали человеческого белка. С помощью этого белка удалось создать аналогичные соединения, которые стимулируют минерализацию тканей зубов. Таким образом, они стали ключевым компонентом разработки.

Опытным путем авторы исследования доказали, что белки прикрепляются к поверхности зубов и присоединяют вместе с собой ионы кальция и фосфатов, пишет «ФедералПресс».

После завершения работы ученые надеются включить эти белки в состав зубных паст, гелей, растворов, созданных для личного использования.