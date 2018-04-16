«Спартак» отказался от покупки Максимовича за 14 млн евро

Москва, 16 апреля. Московский «Спартак» не будет выкупать у итальянского «Наполи» защитника Николу Максимовича.

По информации Федерального агентства новостей, стороны не смогли договориться о цене трансфера. Итальянский клуб хочет выручить с продажи 26-летнего игрока больше 14 миллионов евро. По словам источника, красно-белые не против подписания Максимовича, однако за сумму вдвое меньше. Сообщается также, что стороны обсудят этот вопрос в конце мая, когда аренда игрока завершится.

Напомним, Максимович перешел в «Наполи» из «Торино» за 20 миллионов евро летом 2017 года, однако не сумел пробиться в стартовый состав нового клуба. В зимнее трансферное окно футболиста арендовал «Спартак», который заплатил за пребывание защитника в Москве 800 тысяч евро. В соглашении между клубами нет опции выкупа, а потому не предусмотрена сумма, за которую чемпионы России могут приобрести права на Максимовича.

Отметим также, что в Москве, как и ранее в Неаполе, Максимович не стал игроком основного состава — в текущем розыгрыше чемпионата России защитник принял участие только в шести матчах.