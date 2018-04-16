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Россия не позволяет себя шантажировать: немецкие СМИ объяснили, почему санкции США ничего не дали
Новости Сирии
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    Россия не позволяет себя шантажировать: немецкие СМИ объяснили, почему санкции США ничего не дали

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    Россия не позволяет себя шантажировать: немецкие СМИ объяснили, почему санкции США ничего не дали

    Берлин, 16 апреля. Введение новых санкций никак не отразится на внешней политике России, поскольку Москва не терпит шантажа. Об этом в понедельник заявил корреспондент немецкого издания Welt Кристоф Ваннер, комментируя новые ограничительные меры, которые применили США против РФ.

    «Санкции, которые ранее ввели против России, ничего не дали. Ничего не удастся добиться и при помощи новых. А все потому, что Россия не позволяет себя шантажировать и не меняет своего внешнеполитического курса, когда на нее давят», — отметил он.

    По словам журналиста, договориться с Россией получится только при помощи дипломатии и диалога на равных началах. Ваннер подчеркнул, что для России очень важно сохранить и укрепить свои сферы влияния. В условиях, когда их оспаривают, достичь какого-то компромисса становится крайне трудно.

    Напомним, что ранее США расширили санкционный список против России, добавив в него новые фамилии и наименования компаний. Так, санкции затронули ряд чиновников и представителей крупного бизнеса.

    Автор: Антон Соколов
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