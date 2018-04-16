Автор «Игры престолов» рассказал, какого персонажа хочет воскресить в новой книге

Москва, 16 апреля. Американский писатель Джордж Мартин рассказал, кого из персонажей серии романов «Песнь льда и пламени» он бы воскресил в сериале «Игра престолов».

Джордж Мартин заявил, что в сериал «Игра престолов» необходимо вернуть леди Винтерфелла Кейтелин Старк. По словам американского писателя, леди Старк присутствует в шестой книге и играет важную роль. Мартин подчеркнул, что в книге воскрешать героев можно. После того как Кейтелин Старк воскреснет, она станет мстительной и безжалостной убийцей, приводит издание Cinemablend слова автора саги «Песнь льда и пламени».

«В шестой книге я продолжу писать о ней», — подчеркнул Мартин.

Напомним, что Кейтелин Старк погибла в третьем сезоне сериала «Игра престолов».