Меню
Общество
Автор «Игры престолов» рассказал, какого персонажа хочет воскресить в новой книге
Новости Сирии
ОЗХО обратилась к Всемирной организации здравоохранения за информацией по «инциденту в Думе» 
Следующая новость
Загрузка...

    Автор «Игры престолов» рассказал, какого персонажа хочет воскресить в новой книге

      /  Обновлено: 
    44

    Автор «Игры престолов» рассказал, какого персонажа хочет воскресить в новой книге

    Москва, 16 апреля. Американский писатель Джордж Мартин рассказал, кого из персонажей серии романов «Песнь льда и пламени» он бы воскресил в сериале «Игра престолов».

    Джордж Мартин заявил, что в сериал «Игра престолов» необходимо вернуть леди Винтерфелла Кейтелин Старк. По словам американского писателя, леди Старк присутствует в шестой книге и играет важную роль. Мартин подчеркнул, что в книге воскрешать героев можно. После того как Кейтелин Старк воскреснет, она станет мстительной и безжалостной убийцей, приводит издание Cinemablend слова автора саги «Песнь льда и пламени».

    «В шестой книге я продолжу писать о ней», — подчеркнул Мартин.

    Автор «Игры престолов» рассказал, какого персонажа хочет воскресить в новой книге

    Напомним, что Кейтелин Старк погибла в третьем сезоне сериала «Игра престолов».

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России

    Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России

    17:29   16 Апреля 2018
    675
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    15:19   16 Апреля 2018
    1290
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    5487
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    4464