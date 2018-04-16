«Что с Интернетом, Мегафон?»: пользователи по всей России жалуются на сбой в работе оператора

Москва, 16 апреля. Пользователи по всей России жалуются на сбой в работе мобильного оператора «Мегафон». Сообщения о проблемах появились в соцсетях. Кроме того, неполадки зафиксировал сайт downdetector, занимающийся мониторингом сбоев и отключений популярных ресурсах и операторов сотовой связи.

Уточняется, что сбои произошли в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Красноярске и Ачинске.

По словам столкнувшихся с проблемами клиентов «Мегафон», неполадки начались уже после 10.00 утра. Однако заявления о сбое приобрели массовый характер около 16.00, уточняет РИА Новости.

«Что с Интернетом от Мегафон», — возмущается Joick_J в Twitter.

Че с интернетом от мегафон?? — Бессонные 365 (@Joick_J) April 16, 2018

Однако другие пользователи не нашлись, что ответить, однако один из микроблегров «утешил» его, заметив: «я думал это только у меня, а он у всех накрылся». «Ну хоть у всех, а не я такой счастливчик», — приободрился блогер.

Дмитрий Позов напомнил, что сегодня в России начали блокировку мессенджера Telegram, и в этой связи поинтересовался у подписчиков, столкнулись ли они со сбоями в VPN-соединении.

«Ребята, VPN работает?» — поинтересовался Дмитрий Позов, добавив, что у его знакомой, пользующейся услугами «Мегафон» уже не работает.