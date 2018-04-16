Меню
Технологии
«Что с Интернетом, Мегафон?»: пользователи по всей России жалуются на сбой в работе оператора
Новости Сирии
ОЗХО обратилась к Всемирной организации здравоохранения за информацией по «инциденту в Думе» 
Следующая новость
Загрузка...

    «Что с Интернетом, Мегафон?»: пользователи по всей России жалуются на сбой в работе оператора

    37

    «Что с Интернетом, Мегафон?»: пользователи по всей России жалуются на сбой в работе оператора

    Москва, 16 апреля. Пользователи по всей России жалуются на сбой в работе мобильного оператора «Мегафон». Сообщения о проблемах появились в соцсетях. Кроме того, неполадки зафиксировал сайт downdetector, занимающийся мониторингом сбоев и отключений популярных ресурсах и операторов сотовой связи.

    Уточняется, что сбои произошли в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Новосибирске, Краснодаре,  Красноярске и Ачинске.

    По словам столкнувшихся с проблемами клиентов «Мегафон», неполадки начались уже после 10.00 утра. Однако заявления о сбое приобрели массовый характер около 16.00, уточняет РИА Новости.

    «Что с Интернетом от Мегафон», — возмущается Joick_J в Twitter.

    Однако другие пользователи не нашлись, что ответить, однако один из микроблегров «утешил» его, заметив: «я думал это только у меня, а он у всех накрылся». «Ну хоть у всех, а не я такой счастливчик», — приободрился блогер.

    Дмитрий Позов напомнил, что сегодня в России начали блокировку мессенджера Telegram, и в этой связи поинтересовался у подписчиков, столкнулись ли они со сбоями в VPN-соединении.

    «Ребята, VPN работает?» — поинтересовался Дмитрий Позов, добавив, что у его знакомой, пользующейся услугами «Мегафон» уже не работает.

    «Что с Интернетом, Мегафон?»: пользователи по всей России жалуются на сбой в работе оператора

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России

    Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России

    17:29   16 Апреля 2018
    675
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    15:19   16 Апреля 2018
    1290
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    5487
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    4464