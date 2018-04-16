Эксперт рассказал, как Россия может сотрудничать с Мадагаскаром

Москва, 16 апреля. Мадагаскар заинтересован в сотрудничестве с Россией в образовательной сфере — прежде всего в области IT-технологий, медицины и сельского хозяйства. При этом Россия заинтересована в возвращении африканских студентов в российские вузы, как это было в Советском Союзе, уверена председатель правления союза «Африканская деловая инициатива» Наталья Цайзер.

«Образование в российских вузах лучше, чем в африканских. Другое дело, возможен обмен, который и раньше всегда существовал. И РФ, как и все другие государства, сейчас активно работает в этом направлении», — отметила Цайзер.

По мнению эксперта, России есть чем помочь Мадагаскару в области образования — в том числе довузовских образовательных программ, ведь «контингент, который поступает в наши вузы, достаточно малообразован».

В итоге, заявила Цайзер в интервью Nation News, на Мадагаскаре под патронажем России смогла бы сформироваться прослойка образованных людей, которые сами в свою очередь стали бы преподавателями. В свою очередь России для эффективного сотрудничества в области образования потребуются специалисты, знающие малагасийский и другие редкие языки.