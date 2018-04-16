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Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России
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    Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России

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    Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России

    Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью газете La Stampa, опубликованном в понедельник, заявил, что Европе следует ужесточить санкции против России, а тем, кто откажется от них, пригрозил «серьезными отношениями». Российский сенатор Владимир Джабаров назвал эти слова американца «просто неприличными».

    В беседе с итальянским журналистом Курт Волкер заявил, что ужесточение антироссийских санкций заставляет Москву выполнять минские договоренности, и призвал европейские страны последовать примеру Вашингтона, расширившего санкции против России ради урегулирования конфликта на Украине. При этом, по словам спецпредставителя Госдепа США по Украине, если отдельные страны Евросоюза захотят отменить санкции в отношении России, то это плохо скажется на их отношениях с Брюсселем. В частности, такая участь может постичь Италию.

    «Это меры общеевропейские, не итальянские, и отказ от них создает проблемы в отношениях внутри ЕС. В практическом плане отмена санкций затруднительна», — цитирует Волкера «Газета.ru».

    В комитете Совета Федерации по международным делам это заявление американца сочли возмутительным.

    «Я возмущен этим высказыванием Курта Волкера. Мне непонятно, какое отношение имеет спецпредставитель Госдепартамента США по Украине к Европейскому союзу вообще и к Италии в частности? Кто он такой, чтобы вмешиваться в дела суверенного государства? Какое ему дело до того, собираются итальянцы отменять санкции или нет? И это Вашингтон обвиняет нас во вмешательстве в суверенные дела?! А это что? Не вмешательство? Это грубейшее вмешательство!» — заметил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей.

    Сенатор добавил, что «это не просто нелогично, а неприлично».

    «Когда спецпредставитель США по Украине вмешивается в отношения Евросоюза с Москвой — это не просто нелогично, это уже неприлично. Они оправдывают санкции против России чем угодно, пытаясь сдержать нас на всех фронтах. И угрозы Волкера в адрес Италии в связи с возможной отменой антироссийских ограничений — проявление хитрой и нечестной политики США», — добавил Владимир Джабаров.

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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