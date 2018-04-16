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Постпред РФ при ОЗХО назвал ответственных за провокацию в Думе
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    Постпред РФ при ОЗХО назвал ответственных за провокацию в Думе

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    Постпред РФ при ОЗХО назвал ответственных за провокацию в Думе

    Москва, 16 апреля. Провокацию с химоружием в Сирии выполнили НПО, которые на платной основе сотрудничают с властями Великобритании и США. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин. 

    «Непосредственными исполнителями этой провокации стали псевдогуманитарные НПО, опекаемые противниками правительства Сирии. Эти структуры на платной основе сотрудничают с правительствами США, Великобритании и некоторых других стран», — рассказал постпред РФ при ОЗХО. 

    Шульгин отметил, что к таким НПО относится в том числе организация «Белые каски». По словам постпреда РФ при ОЗХО, «платные агенты и актеры» готовы создать любые постановочные ролики «на деньги западных стран». 

    О том, что за постановкой в Думе стоят именно представители «Белых касок», ранее заявили в Минобороны РФ. 

    Автор: Федор Веснин
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