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Сирия спасает своих солдат: в Эль-Кунейтре прошла акция по сбору донорской крови — видео ФАН
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    Сирия спасает своих солдат: в Эль-Кунейтре прошла акция по сбору донорской крови — видео ФАН

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    В Эль-Кунейтре прошла акция по сбору донорской крови

    В северной части провинции Эль-Кунейтра в больнице имени мученика Мамдуха Абазы прошла кампания по сдачи крови на донорство для раненых солдат Сирийской арабской армии (САА). Участие в данной акции приняли сотни местных жителей и самих военнослужащих правительственных войск САР. Мероприятие освещал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), который затем прислал из данного юго-западного региона арабской республики эксклюзивные видеоматериалы.

    В Эль-Кунейтре прошла акция по сбору донорской крови

    С самого утра в больнице, где проходила кампания по сбору донорской крови, было не протолкнуться, поскольку желающих поддержать раненых бойцов не словом, а делом пришло очень много, отмечает наш корреспондент. Ему удалось взять интервью у нескольких участников акции. Первым из них оказался боец спецназа САА по имени Наджиб, который признался, что немало его товарищей по службе были ранены в ходе столкновений с террористами в различных регионах страны, и он решим помочь им, бесплатно сдав свою кровь на донорство.

    «Я боец элитных подразделений сирийской армии, и сегодня я пришел сдать кровь для солдат войск САР, потому что я не понаслышке знаю, как много САА сделала для защиты родины. Многие военнослужащие — мои друзья и товарищи. Все ради них. Пусть Аллах сохранит нашу страну и нашу армию», — поделился мужчина.

    В Эль-Кунейтре прошла акция по сбору донорской крови

    Местный житель по имени Ашраф, также принявший участие в данной кампании, признался, что теперь чувствует себя участником борьбы с террористическими группировками. Он отметил, что правительственные силы САР долгое время защищали население от боевиков, оберегая жизни граждан САР, и теперь пришло их время спасти раненых солдат.

    «Сирийская армия делает очень много для нас, и мы должны дать все, что мы можем нашим солдатам, оказать им какую-то помощь и поддержку. И если это будут не жизни и не деньги, то пусть хотя бы наша кровь. Уверен, что кому-то из бойцов это спасет жизнь», — заметил Ашраф.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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