Московский суд подтвердил законность ареста фигуранта дела группы компаний «Сумма» Максидова

Москва, 16 апреля. Московский городской суд оставил без удовлетворения жалобу защиты на арест проходящего соучастником по делу группы компаний «Сумма» Артура Максидова. Его считают участником одного преступного сообщества с владельцами группы «Сумма» Зиявудином и Магомедом Магомедовым.

Ранее Тверской суд Москвы вынес постановление об аресте Максидова — в прошлом гендиректора строительной компании «Интекс», сотрудничавшей с «Суммой». Артура Максидова подозревают в мошенничестве и участии в преступном сообщества, и обвиняют в хищении 699 млн рублей. Сам он виновным себя не считает.

«Жалобу защиты на избрание Максидову меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без удовлетворения. Решение суда первой инстанции — без изменения», — указано в решении Мосгорсуда.

Все трое фигурантов дела «Суммы» арестованы по решению Тверского суда до 30 мая.

Ранее об аресте изъятых в ходе обыска денег братьев-миллиардеров Магомедовых сообщало Ura.ru.