Небензя назвал сериями одного фильма «инцидент в Думе» и «дело Скрипаля»

Москва, 16 апреля. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что «инцидент в Думе» — якобы имевшая место химатака в сирийской Восточной Гуте, из-за которой коалиция во главе с США нанесла удары по САР — и так называемое «дело Скрипаля» являются сериями одного и того же фильма.

«И Сирия, и Солсбери – это серии одного фильма «Давайте загоним Россию в угол!», одна и та же темная история…» — отметил дипломат в интервью «Комсомольской правде».

Объясняя то, почему Запад так старается «загнать РФ в угол», Небензя напомнил, что Россия — эта страна, компромисс с которой достигается только через уважительный и осмысленный диалог. Именно это, отметил дипломат, и не нравится многим западным «партнерам».

Небензя также рассказал, что давно имеет хорошие отношения с постпредом США при ООН Никки Хейли, а вот с британским дипломатом Карен Пирс познакомился совсем недавно.

«Дружеских поцелуев с постпредом США при ООН я никогда и не скрывал. И всегда подчеркиваю, что с Никки Хейли у меня хорошие отношения, мы с симпатией относимся друг к другу… а вот британка Карен Пирс приехала в Нью-Йорк всего лишь пару недель назад. Целовать ее с ходу мне было, прямо скажем, неудобно. Но уважительные отношения уже установились», — рассказал Небензя.

Отметим, о том, что провокация в Думе и расследование так называемого «дела Скрипаля» связаны между собой, ранее говорил и посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.