Меню
Политика
Небензя назвал сериями одного фильма «инцидент в Думе» и «дело Скрипаля»
Политика
ОЗХО сообщила, что направила в Сирию девять экспертов
Следующая новость
Загрузка...

    Небензя назвал сериями одного фильма «инцидент в Думе» и «дело Скрипаля»

    177

    Небензя назвал сериями одного фильма «инцидент в Думе» и «дело Скрипаля»

    Москва, 16 апреля. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что «инцидент в Думе» — якобы имевшая место химатака в сирийской Восточной Гуте, из-за которой коалиция во главе с США нанесла удары по САР — и так называемое «дело Скрипаля» являются сериями одного и того же фильма.

    «И Сирия, и Солсбери – это серии одного фильма «Давайте загоним Россию в угол!», одна и та же темная история…» — отметил дипломат в интервью «Комсомольской правде».

    Объясняя то, почему Запад так старается «загнать РФ в угол», Небензя напомнил, что Россия — эта страна, компромисс с которой достигается только через уважительный и осмысленный диалог. Именно это, отметил дипломат, и не нравится многим западным «партнерам». 

    Небензя также рассказал, что давно имеет хорошие отношения с постпредом США при ООН Никки Хейли, а вот с британским дипломатом Карен Пирс познакомился совсем недавно.

    «Дружеских поцелуев с постпредом США при ООН я никогда и не скрывал. И всегда подчеркиваю, что с Никки Хейли у меня хорошие отношения, мы с симпатией относимся друг к другу… а вот британка Карен Пирс приехала в Нью-Йорк всего лишь пару недель назад. Целовать ее с ходу мне было, прямо скажем, неудобно. Но уважительные отношения уже установились», — рассказал Небензя. 

    Отметим, о том, что провокация в Думе и расследование так называемого «дела Скрипаля» связаны между собой, ранее говорил и посол РФ в Лондоне Александр Яковенко. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России

    Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России

    17:29   16 Апреля 2018
    675
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    15:19   16 Апреля 2018
    1290
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    5487
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    4464