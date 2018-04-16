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Политический тупик: эксперты оценили шансы Трампа переизбраться на второй срок
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    Политический тупик: эксперты оценили шансы Трампа переизбраться на второй срок

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    Политический тупик: эксперты оценили шансы Трампа переизбраться на второй срок

    Вашингтон, 16 апреля. Президент США Дональд Трамп, который находится у власти всего один год, уже начал собирать средства для повторного выдвижения на пост главы государства. Согласно предварительным данным, избирательный фонд Трампа Make America Great Again уже собрал 29 млн долларов, сообщает Infox.ru.

    Политологи по-разному оценивают шансы Трампа на победу в случае его попытки переизбрания на второй срок. Так, например, эксперт из Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» по информационным технологиям и СМИ Сергей Простаков считает, что Трамп за этот год показал себя целеустремленным и успешным политиком. И если раньше его критиковали за отсутствия опыта, то теперь подобного аргумента у противников Трампа не будет.

    «Трамп выстроил действующий централизованный механизм принятия и исполнения решений. Такое занятие идет вразрез с американской практикой преобладания институтов над личностной стороной», — отметил Простаков.

    В то же время политолог Юрий Самонкин придерживается иного мнения. По его словам, атака США на Сирию — это чудовищное преступление против жителей арабской республики, которое нанесло большой вред как репутации США, так и репутации Трампа лично.

    «На мой взгляд, в настоящее время Трамп загнал себя в политический тупик, из которого очень сложно вообще выбраться, находясь в здравом политическом уме», — рассказал Самонкин изданию iReactor.

    Автор: Антон Соколов
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