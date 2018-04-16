В офисе Кобзона рассказали правду о состоянии певца

Москва, 16 апреля. Депутат Государственной думы РФ, Народный артист СССР Иосиф Кобзон был вынужден обратиться за помощью к врачам из-за нарушений сердечного ритма. Об этом сообщили ряд СМИ, со ссылкой на его помощницу, которая подтвердила госпитализацию 80-летнего артиста.

Так, в телефонном разговоре помощница Иосифа Давыдовича сообщила РЕН ТВ , что Кобзон проходит плановое обследование.

В свою очередь, секретарь Кобзона в интервью Федеральному агентству новостей опроверг информацию о его госпитализации.

«У нас все нормально, ничего страшного с ним не происходит. Это все неправда», — сообщили в офисе певца и агентству ТАСС.

Напомним, ранее партия КПРФ опровергла появившуюся в СМИ информацию о госпитализации лидера политической организации Геннадия Зюганова.