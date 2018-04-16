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В офисе Кобзона рассказали правду о состоянии певца
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ОЗХО обратилась к Всемирной организации здравоохранения за информацией по «инциденту в Думе» 
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    В офисе Кобзона рассказали правду о состоянии певца

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    В офисе Кобзона рассказали правду о состоянии певца

    Москва, 16 апреля. Депутат Государственной думы РФ, Народный артист СССР Иосиф Кобзон был вынужден обратиться за помощью к врачам из-за нарушений сердечного ритма. Об этом сообщили ряд СМИ, со ссылкой на его помощницу, которая подтвердила госпитализацию 80-летнего артиста. 

    Так, в телефонном разговоре помощница Иосифа Давыдовича сообщила РЕН ТВ , что Кобзон проходит плановое обследование.

    В свою очередь, секретарь Кобзона в интервью Федеральному агентству новостей опроверг информацию о его госпитализации.

    «У нас все нормально, ничего страшного с ним не происходит. Это все неправда», — сообщили в офисе певца и агентству ТАСС.

    Напомним, ранее партия КПРФ опровергла появившуюся в СМИ информацию о госпитализации лидера политической организации Геннадия Зюганова. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
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