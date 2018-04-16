«Уверенным ходом в бездну»: в Киеве оценили перспективы экономики Украины

Киев, 16 апреля. На пресс-конференции украинский экономист Виктор Скаршевский заявил, что Украина уверенным ходом идет в бездну, которая называется «аграрная сверхдержава».

Экономист подчеркнул, что за несколько лет экспорт в Россию упал в четыре раза, то есть с 16 миллиардов долларов до четырех миллиардов долларов. По его мнению, экспорт снизился за счет того, что упал уровень экспорта высокотехнологической продукции, «именно за счет машиностроения».

Согласно данным, которые приводит Скаршевский, машиностроение занимает не первое место, а расположилось на третьем-четвертом месте.

«Но это уже все. Это, причем, на фоне четырехкратного падения. В абсолютных цифрах можно говорить, что это уже ноль», — заявил экономист.

Эксперт заявил, что «кто бы ни пришел, если он захочет восстановить экономические взаимоотношения с Россией» — не получится. Экономист объясняет это тем, что Россия занимается импортозамещением, строит новые заводы, выпускает продукцию.