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«Уверенным ходом в бездну»: в Киеве оценили перспективы экономики Украины
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    «Уверенным ходом в бездну»: в Киеве оценили перспективы экономики Украины

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    «Уверенным ходом в бездну»: в Киеве оценили перспективы экономики Украины

    Киев, 16 апреля. На пресс-конференции украинский экономист Виктор Скаршевский заявил, что Украина уверенным ходом идет в бездну, которая называется «аграрная сверхдержава».

    Экономист подчеркнул, что за несколько лет экспорт в Россию упал в четыре раза, то есть с 16 миллиардов долларов до четырех миллиардов долларов. По его мнению, экспорт снизился за счет того, что упал уровень экспорта высокотехнологической продукции, «именно за счет машиностроения».

    Согласно данным, которые приводит Скаршевский, машиностроение занимает не первое место, а расположилось на третьем-четвертом месте.

    «Но это уже все. Это, причем, на фоне четырехкратного падения. В абсолютных цифрах можно говорить, что это уже ноль», — заявил экономист.

    «Уверенным ходом в бездну»: в Киеве оценили перспективы экономики Украины

    Эксперт заявил, что «кто бы ни пришел, если он захочет восстановить экономические взаимоотношения с Россией» — не получится. Экономист объясняет это тем, что Россия занимается импортозамещением, строит новые заводы, выпускает продукцию.

    «Восстановить этот потенциал за несколько лет даже будет уже, к сожалению, невозможно. Украина, по завету бывшего посла Америки в Украине Джеффри Пайетта, идет уверенным ходом в бездну, которая называется «аграрная сверхдержава», — заявил Виктор Скаршевский.

    Автор: Дарья Смолина
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