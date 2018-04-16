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Белград не изменит отношения к РФ под давлением Запада — Дачич
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    Белград не изменит отношения к РФ под давлением Запада — Дачич

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    Белград не изменит отношения к РФ под давлением Запада — Дачич

    Белград, 16 апреля. Белград не изменит свою дружественную политику в отношении РФ под давлением ЕС. Об этом сообщил первый вице-премьер и глава МИД балканского государства Ивица Дачич.

    «Мы не можем просить о помощи вокруг Косово и Метохии, а с другой стороны присоединяться к санкциям. Это было бы неправильно ни в моральном плане, ни в политическом», — отметил министр иностранных дел Сербии.

    Дачич предупредил, что, по всей видимости, ЕС продолжит требовать от Сербии согласования своего внешнеполитического курса с Брюсселем.

    «Мы сами виноваты, поскольку приучили их к этому, так как вначале согласовали более 90 процентов наших актов…» — заявил вице-премьер.

    В данном случае, подчеркнул Дачич, согласия быть не может, и дружественные отношения Сербии и России изменить не получится. 

    Напомним, в начале апреля Лондон потребовал от Белграда присоединиться к коллективным антироссийским действиям и выслать дипломатов РФ. Вице-премьер Ивица Дачич тогда заявил, что о высылке не может идти и речи.

    Автор: Федор Веснин
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