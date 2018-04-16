Тысячелетний клад нашли на острове в Балтийском море
Москва, 16 апреля. На немецком острове Рюген в Балтийском море обнаружили клад X века, сообщается на сайте радиостанции NDR.
Как стало известно, клад обнаружили в прошлые выходные специалистами по охране почвы. Ими было найдено множество монет, а также украшения: ожерелья, браслеты, броши, кольца.
Экспертам удалось установить, что клад относится к времени короля Харольда I Синезубого, который правил в 930-986 годах.
«Это сокровище — самая большая одновременная находка монет времен Синезубого в южной Прибалтике и, таким образом, имеет исключительное значение», — заявил глава раскопок Михаэль Ширрен.