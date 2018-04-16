Боевой опыт в Сирии получили более 8 тысяч военнослужащих ЦВО ВС РФ

Екатеринбург, 16 апреля. За время проведения военной операции против террористических формирований на территории САР более 8 тысяч военнослужащих Центрального военного округа успели получить военный опыт в Сирии. Об этом заявил командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин.

«Бесценный боевой опыт в Сирии получили более 8 тысяч военнослужащих военного округа. Из них свыше 3 тысяч отмечены государственными наградами», — рассказал генерал-лейтенант.

Как сообщает РИА Новости, Лапин напомнил о военнослужащих ЦВО, отдавших жизни в борьбе против международного терроризма — подполковнике Олеге Пешкове, Су-24 которого был сбит над территорией Сирии в ноябре 2015 года, и старшем лейтенанте Александре Прохоренко, который погиб под сирийской Пальмирой, вступив в неравный бой с террористами и вызвав огонь на себя.

Как ранее сообщало Ura.ru, в ЦВО началась масштабная проверка для внедрения в войсках полученного в Сирии боевого опыта.