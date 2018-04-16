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Генсек НАТО прокомментировал покупку Турцией российских С-400
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    Генсек НАТО прокомментировал покупку Турцией российских С-400

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    Генсек НАТО прокомментировал покупку Турцией российских С-400

    Брюссель, 16 апреля. Турция имеет право на покупку у Российской Федерации зенитно-ракетных комплексов С-400. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, о чем сообщает турецкий телеканал NTV.

    «Это — суверенное право. Но с точки зрения НАТО важен вопрос их интеграции в нашу систему ПВО,— отметил генсек во время визита в Анкару.— Но Турция не запрашивала такой интеграции, поэтому на данный момент беспокойства у нас нет».

    Генсек НАТО прокомментировал покупку Турцией российских С-400

    Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре сообщил, что Москва и Анкара договорились о ценах на поставку зенитных ракетных комплексов С-400. Ожидается, что  поставки российских ЗРКС-400 в Турцию планируется начать в июле 2019 года.

    Как сообщал представитель президента Турции Ибрагим Калын, Турция рассматривала вариант с покупкой американских ЗРК Patriot, однако США «слишком долго торговались», поэтому в конечном итоге выбор пал на российские системы С-400.

    Автор: Тимур Румянцев
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