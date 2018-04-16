Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сегодня отношения России и США хуже, чем в период холодной войны — конструктивного общения нет, а кризис острее, чем во времена СССР. То, что отношения между двумя странами находятся в критической точке, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил и политолог Александр Асафов.

По словам Лаврова, раньше западные партнеры не были так одержимы русофобией, как сейчас.

«Я думаю, отношения хуже, чем во времена «холодной войны». Поскольку во времена «холодной войны» были каналы коммуникации. И не было одержимости русофобией, которая выглядит как геноцид через санкции», — заявил Сергей Лавров в интервью телеканалу BBC.

Кроме того, в интервью BBC глава российского МИД отметил: доказательств того, что 7 апреля в сирийской Думе якобы было использовано химическое оружие, нет. Все доводы коллег из Франции, Великобритании и США основаны только на сведениях из соцсетей и СМИ. А причиной таких информационных вбросов, на его взгляд, могло послужить намерение прикрыть террористов и оправдать возможность атаки на Сирию.

Также Лавров выразил надежду на то, что власти западных стран понимают опасность сложившейся ситуации и готовы искать решение.

Как заявил Асафов, отношения России и США сегодня достигли своей низшей точки со времен СССР.