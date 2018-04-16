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«Ситуация — патовая»: политолог согласился с заявлением Лаврова об отношениях с США
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    «Ситуация — патовая»: политолог согласился с заявлением Лаврова об отношениях с США

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    «Ситуация — патовая»: политолог согласился с Лавровым, что хуже отношений с США не было со времен СССР

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сегодня отношения России и США хуже, чем в период холодной войны — конструктивного общения нет, а кризис острее, чем во времена СССР. То, что отношения между двумя странами находятся в критической точке, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил и политолог Александр Асафов.

    По словам Лаврова, раньше западные партнеры не были так одержимы русофобией, как сейчас.

    «Я думаю, отношения хуже, чем во времена «холодной войны». Поскольку во времена «холодной войны» были каналы коммуникации. И не было одержимости русофобией, которая выглядит как геноцид через санкции»,  — заявил Сергей Лавров в интервью телеканалу BBC.

    Кроме того, в интервью BBC глава российского МИД отметил: доказательств того, что 7 апреля в сирийской Думе якобы было использовано химическое оружие, нет. Все доводы коллег из Франции, Великобритании и США основаны только на сведениях из соцсетей и СМИ. А причиной таких информационных вбросов, на его взгляд, могло послужить намерение прикрыть террористов и оправдать возможность атаки на Сирию.

    Также Лавров выразил надежду на то, что власти западных стран понимают опасность сложившейся ситуации и готовы искать решение.

    «Ситуация — патовая»: политолог согласился с Лавровым, что хуже отношений с США не было со времен СССР

    Как заявил Асафов, отношения России и США сегодня достигли своей низшей точки со времен СССР.

    «Хуже — есть куда. У американского правительства немалый опыт недружелюбных отношений с другими странами. Но со времен СССР это низшая точка, поскольку внешнеполитический суверенитет России сегодня не устраивает сторонников однополярного мира в Вашингтоне, — пояснил Асафов. — Ввиду этого и настало охлаждение. Я считаю, ситуация — патовая. И она не может продолжаться вечно. Так или иначе вопрос придется решать. Нам необходимо выйти на конструктивное общение. А чтобы это сделать, Трампу необходимо разрешить политический кризис в США и защититься от тех, кто спешит обвинить Россию во всех смертных грехах. Иначе нормализация отношений возможна только при следующем президенте, у которого не будет мотивов выступать против нашей страны. Ситуацию, которая сегодня возникла между Россией и США, можно решить диалогом, а не угрозами, шантажом или санкциями. Сейчас мир очень нестабилен, и если крупномасштабный вооруженный конфликт США и России маловероятен, то локальные войны вполне могут быть».

    Автор: Алина Чемерис
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