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Новости Сирии
Театр абсурда: Лукашевич заявил об отсутствии доказательств применения химоружия в Гуте
Новости Сирии
ОЗХО обратилась к Всемирной организации здравоохранения за информацией по «инциденту в Думе» 
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    Театр абсурда: Лукашевич заявил об отсутствии доказательств применения химоружия в Гуте

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    Театр абсурда: Лукашевич заявил об отсутствии доказательств применения химоружия в Гуте

    Вена, 16 апреля. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что участники агрессии против Сирии не смогли предоставить доказательства применения химического оружия в Восточной Гуте.

    «Одна дешевая риторика, рассчитанная на неискушенного зрителя. Театр абсурда! В общем, «если факты противоречат теории, тем хуже для фактов (это по Гегелю)», — сказал он в Вене на пятом заседании рабочей группы по «структурированному диалогу» в ОБСЕ.

    В ночь на 14 апреля США и их союзники — Британия и Франция — нанесли ракетный удар по сирийским военным и гражданским объектам после голословного обвинения Дамаска в «применении химоружия в городе Дума». Уже доказано, что атака на мирных жителей Думы 7 апреля была лишь инсценировкой, использованной в качестве предлога для нанесения ударов. При этом известно, что все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором ОЗХО. 

    Президент России Владимир Путин назвал удар американцев и их союзников по САР актом агрессии против суверенного государства.

    Театр абсурда: Лукашевич заявил об отсутствии доказательств применения химоружия в Гуте

    Автор: Тимур Румянцев
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