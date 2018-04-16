Театр абсурда: Лукашевич заявил об отсутствии доказательств применения химоружия в Гуте

Вена, 16 апреля. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что участники агрессии против Сирии не смогли предоставить доказательства применения химического оружия в Восточной Гуте.

«Одна дешевая риторика, рассчитанная на неискушенного зрителя. Театр абсурда! В общем, «если факты противоречат теории, тем хуже для фактов (это по Гегелю)», — сказал он в Вене на пятом заседании рабочей группы по «структурированному диалогу» в ОБСЕ.

В ночь на 14 апреля США и их союзники — Британия и Франция — нанесли ракетный удар по сирийским военным и гражданским объектам после голословного обвинения Дамаска в «применении химоружия в городе Дума». Уже доказано, что атака на мирных жителей Думы 7 апреля была лишь инсценировкой, использованной в качестве предлога для нанесения ударов. При этом известно, что все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором ОЗХО.

Президент России Владимир Путин назвал удар американцев и их союзников по САР актом агрессии против суверенного государства.