Лукашевич назвал удар США по Сирии «приветственной бомбежкой» для экспертов ОЗХО

Вена, 16 апреля. США, Франция и Великобритания устроили «приветственную бомбежку» экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые должны были начать работу в Восточной Гуте, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Лукашевич также напомнил, что все химическое оружие, в применении которого обвиняют Дамаск, было давно уничтожено при тесном сотрудничестве сразу нескольких стран, в том числе и США. Процесс проходил под строжайшим контролем, добавил постпред.

«Но даже при наличии сомнений надо было дождаться выводов экспертов Организации по запрещению химического оружия, которые должны были буквально на днях приступить к изучению всех обстоятельств возможного факта применения в Восточной Гуте химоружия. А не устраивать им «приветственную бомбежку», — заявил Лукашевич, выступая на пятом заседании рабочей группы по «структурированному диалогу» в ОБСЕ.

Напомним, что 13 апреля США и их союзники объявили о нанесении ударов по территории Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку в Думе. Москва отрицает факт химической атаки. В МИД РФ эту информацию назвали вбросом, цель которого — оправдать применение силы извне.

Всего по территории Сирии было выпущено более 100 ракет, значительную часть которых удалось отразить сирийским ПВО.