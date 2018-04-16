Меню
Политика
Лукашевич назвал удар США по Сирии «приветственной бомбежкой» для экспертов ОЗХО
Новости Сирии
ОЗХО обратилась к Всемирной организации здравоохранения за информацией по «инциденту в Думе» 
Следующая новость
Загрузка...

    Лукашевич назвал удар США по Сирии «приветственной бомбежкой» для экспертов ОЗХО

    869

    Лукашевич назвал удар США по Сирии «приветственной бомбежкой» для экспертов ОЗХО

    Вена, 16 апреля. США, Франция и Великобритания устроили «приветственную бомбежку» экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые должны были начать работу в Восточной Гуте, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    Лукашевич также напомнил, что все химическое оружие, в применении которого обвиняют Дамаск, было давно уничтожено при тесном сотрудничестве сразу нескольких стран, в том числе и США. Процесс проходил под строжайшим контролем, добавил постпред.

    «Но даже при наличии сомнений надо было дождаться выводов экспертов Организации по запрещению химического оружия, которые должны были буквально на днях приступить к изучению всех обстоятельств возможного факта применения в Восточной Гуте химоружия. А не устраивать им «приветственную бомбежку», — заявил Лукашевич, выступая на пятом заседании рабочей группы по «структурированному диалогу» в ОБСЕ.

    Напомним, что 13 апреля США и их союзники объявили о нанесении ударов по территории Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку в Думе. Москва отрицает факт химической атаки. В МИД РФ эту информацию назвали вбросом, цель которого — оправдать применение силы извне.

    Лукашевич назвал удар США по Сирии «приветственной бомбежкой» для экспертов ОЗХО

    Всего по территории Сирии было выпущено более 100 ракет, значительную часть которых удалось отразить сирийским ПВО.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России

    Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России

    17:29   16 Апреля 2018
    675
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    15:19   16 Апреля 2018
    1290
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    5487
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    4464