Сирия и Турция решают курдский вопрос: террористы РПК продолжают атаковать турецких военных

Воинская часть вооруженных сил Турции, расположенная в южной провинции Ширнак на границе с Сирией и Ираком, подверглась нападению курдских вооруженных бандформирований, подконтрольных Рабочей партии Курдистана (РПК). По информации турецких СМИ, жертвами атаки стали трое военнослужащих, еще один солдат получил тяжелые ранения и был экстренно госпитализирован.

После данного происшествия Анкара запустила ряд локальных спецопераций с целью ликвидировать группы радикалов, проникших на территорию Турции. Напомним, РПК признана в этой стране, как и в ряде других государств, террористической организацией. Этой весной турки провели операцию против связанных с ней курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Африне и теперь намерены штурмовать Манбидж и Ракку.

По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, подобные нападения группировок курдов заставляют понять мотивы Анкары, которая развернула военную кампанию против YPG на севере Сирии. С одной стороны, эти атаки можно рассматривать как реакцию на операцию Турции, но с другой — зачем она была бы нужна, если б курды не проявляли террористической активности в этом регионе и жили мирно? Об этом эксперт рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

«Такие инциденты происходят время от времени. Отчасти они, конечно, связаны с операцией турецких военных в Сирии, то есть иногда это реакция на нее, но в целом сама военная кампания Анкары как раз объясняется подобными террористическими атаками, ведь курдские вооруженные формирования в САР связаны с Рабочей партией Курдистана, признанной террористической», — подчеркнул востоковед.

По его мнению, намерения Анкары обезопасить свои границы от курдских радикалов далеко не безосновательны, как в очередной раз демонстрирует данный инцидент в провинции Ширнак. Сирия в период конфликта стала удобной площадкой для проведения своих интересов на Ближнем Востоке. Сначала кризисом воспользовались курды, дабы вновь заявить о себе, а затем вынужденно — Турция, которая решила без официального разрешения со стороны Дамаска собственноручно ликвидировать курдские бандгруппы на севере САР.

«Сирия сейчас является таким местом, где сталкиваются различные интересы различных внутренних сил, групп, внешних участников и так далее. В частности, на почве кризиса в республике обострился турецко-курдский конфликт. Действительно, действия Анкары в этом плане можно понять и объяснить: она действует в интересах своей безопасности. Она стремится не дать разрастись этим курдским вооруженным силам, которые угрожают, по заявлениям руководства Турции, гражданам их страны», — заметил наш собеседник.

Более того, курды угрожают сохранению целостности не только Сирии, но и самой Турции, уверен он. Те процессы, направленные на дезинтеграцию, которые благодаря лидерам РПК и американскому вмешательству теперь представляют серьезную опасность для САР, угрожают и Турецкой Республике, где также существует курдская община.

«Главари Рабочей партии Курдистана и союзных формирований ставят целью создание некого независимого государственного образования на территории не только Сирии, но и Ирака, Ирана и самой Турции. По этим причинам действия турецких военных объяснимы и в какой-то степени оправданы», — считает Борис Долгов.

Конечно, необходимо признать, что Анкара все же действует на территории САР незаконно, отмечает собеседник ФАН. Но при этом надо учитывать, что деятельность турецких военных направлена не на захват ресурсов и подчинение себе регионов, как в случае с США, а на самозащиту и ликвидацию террористической угрозы.