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Москалькова пожелала Путину крепкой команды и «хороших тылов»
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    Москалькова пожелала Путину крепкой команды и «хороших тылов»

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    Москалькова пожелала Путину крепкой команды и «хороших тылов»

    Москва, 16 апреля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поздравила российского лидера Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации на встрече, которая состоялась в понедельник, 16 апреля. Российский омбудсмен пожелала президенту крепкой команды и «хороших тылов».

    На встрече с президентом России Татьяна Москалькова представила Владимиру Путину ежегодный доклад о деятельности в области прав человека. Об этом сообщается на официальном сайте президента России.

    «Мне хотелось бы в первую очередь поздравить Вас с избранием на пост Президента от себя, от имени всех уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, от нашего экспертного сообщества и пожелать Вам крепости духа и  — как гаранту Конституции и прав человека  — сил в укреплении демократии, справедливости и закона», — сказала Татьяна Москалькова.

    Также российский омбудсмен пожелала Владимиру Путину «крепкой команды, счастья в личной жизни, хороших «тылов». После чего Татьяна Москалькова представила доклад о деятельности уполномоченного по правам человека за 2017 год.

    Москалькова пожелала Путину крепкой команды и «хороших тылов»

    Автор: Дарья Смоилна
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