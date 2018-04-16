Москалькова пожелала Путину крепкой команды и «хороших тылов»

Москва, 16 апреля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поздравила российского лидера Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации на встрече, которая состоялась в понедельник, 16 апреля. Российский омбудсмен пожелала президенту крепкой команды и «хороших тылов».

На встрече с президентом России Татьяна Москалькова представила Владимиру Путину ежегодный доклад о деятельности в области прав человека. Об этом сообщается на официальном сайте президента России.

«Мне хотелось бы в первую очередь поздравить Вас с избранием на пост Президента от себя, от имени всех уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, от нашего экспертного сообщества и пожелать Вам крепости духа и — как гаранту Конституции и прав человека — сил в укреплении демократии, справедливости и закона», — сказала Татьяна Москалькова.

Также российский омбудсмен пожелала Владимиру Путину «крепкой команды, счастья в личной жизни, хороших «тылов». После чего Татьяна Москалькова представила доклад о деятельности уполномоченного по правам человека за 2017 год.