Стало известно, когда Госдума рассмотрит законопроект об ответных санкциях против США

Москва, 16 апреля. Депутаты Госдумы 15 мая в первом чтении рассмотрят законопроект о принятии ответных мер против США. Об этом в понедельник заявил зампред комитета по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев.

«Первое чтение состоится 15 мая», — пояснил он ТАСС.

Напомним, что речь идет о законе «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств», который был внесен 13 апреля. Он предполагает введение санкций против определенных должностных лиц США, что является ответной мерой на американские санкции против российских чиновников и бизнесменов.

В качестве варианта рассматривается возможность ввести запрет на ввоз в Россию американских лекарств, алкоголя, табака, сельхозпродукции, промышленных товаров, технологического оборудования и программного обеспечения. При этом товары данных категорий, ввозимые россиянами для личного пользования, запрещаться не будут.

Кроме того, депутаты предлагают ограничить сотрудничество с США в атомной, ракетно-двигательной отраслях и в авиастроении, а также составить черный список американцев, которым будет запрещен въезд на территорию России, сообщает «Инфокс».