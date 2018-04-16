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Стало известно, когда Госдума рассмотрит законопроект об ответных санкциях против США
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    Стало известно, когда Госдума рассмотрит законопроект об ответных санкциях против США

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    Стало известно, когда Госдума рассмотрит законопроект об ответных санкциях против США

    Москва, 16 апреля. Депутаты Госдумы 15 мая в первом чтении рассмотрят законопроект о принятии ответных мер против США. Об этом в понедельник заявил зампред комитета по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев.

    «Первое чтение состоится 15 мая», — пояснил он ТАСС.

    Напомним, что речь идет о законе «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств», который  был внесен 13 апреля. Он предполагает введение санкций против определенных должностных лиц США, что является ответной мерой на американские санкции против российских чиновников и бизнесменов.

    В качестве варианта рассматривается возможность ввести запрет на ввоз в Россию американских лекарств, алкоголя, табака, сельхозпродукции, промышленных товаров, технологического оборудования и программного обеспечения. При этом товары данных категорий, ввозимые россиянами для личного пользования, запрещаться не будут.

    Кроме того, депутаты предлагают ограничить сотрудничество с США в атомной, ракетно-двигательной отраслях и в авиастроении, а также составить черный список американцев, которым будет запрещен въезд на территорию России, сообщает «Инфокс».

    Автор: Антон Соколов
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