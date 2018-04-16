Сирия: безуспешные ракетные удары заставили Запад вспомнить о политическом решении конфликта

Москва, 16 апреля. После очевидного военного фиаско коалиции во главе с США в Сирии верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила о необходимости поиска политического решения кризиса.

Об этом Могерини заявила 15 апреля 2018 года по завершении саммита Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.

«Единственным возможным решением сирийской трагедии является политическое, а не военное решение на основе женевских переговоров под руководством ООН», – подчеркнула она.

Вместе с тем, именно на таком подходе уже много лет настаивает президент России Владимир Путин. ФАН решил напомнить Федерике и мировому общественному мнению, сколько лет глава российского государства призывает отказаться от использования военного решения сирийского кризиса, подчеркивая, что выход из него лежит исключительно в политической плоскости.

В частности, еще в 2012 году, во время визита в Германию в ходе беседы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский лидер подчеркнул, что именно «политическое решение» в случае с Сирией является единственно приемлемым. И, если с Меркель Путину тогда удалось достигнуть взаимопонимания, то президент Франции Франсуа Олланд попытался повлиять на российскую позицию пустыми избитыми фразами, вроде того, что «режим Асада ведет себя неприемлемым образом».

Но и в этом случае Путин остался верен «политическому» сценарию и отметил необходимость придерживаться «плана Аннана».

Напомним, что план действий по урегулированию сирийского кризиса, разработанный весной 2012 года специальным посланником ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннаном, включал шесть пунктов:

— выработка сторонами сирийского конфликта решения, учитывающего интересы и устремления народа;

— немедленное прекращение под наблюдением ООН вооруженного насилия в любых формах всеми сторонами конфликта для защиты гражданского населения;

— обеспечение армией и оппозицией доступа гуманитарной помощи во все охваченные вооруженными столкновениями районы страны и соблюдение ежедневной двухчасовой паузы прекращения огня (на принятии этого пункта настаивали руководители Красного Креста, в том числе на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве);

— освобождение в короткие сроки сирийским правительством задержанных за участие в акциях протеста людей;

— обеспечение свободы передвижения по всей стране для журналистов;

— уважение властями свободы собраний и права на мирные демонстрации.

Как известно, этот план потерпел провал. В том же году после массовых убийц исламистами мирных жителей в городе Хама Аннан ушел со своего поста.

Однако Владимир Путин и после произошедшего в Хаме не прекращал попыток урегулировать ситуацию в Сирии политическими методами. В 2013 году российских лидер подчеркнул приверженность ранее выбранному курсу во время переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани.

«С учетом раздающихся призывов к внешнему военному вмешательству в сирийский конфликт они [Путин и Рухани, – прим. ФАН] акцентировали необходимость искать пути урегулирования исключительно политико-дипломатическими средствами», – сообщили по итогам беседы в пресс-службе Кремля.

По мере эскалации гражданской войны в Сирии на повестке дня все чаще стала возникать проблема возможного превращения региона в террористический анклав, угрожающий всему миру. Стало понятно, что своими силами, без поддержки со стороны России и других государств, президент Башар Асад с этой проблемой не справится.

Все эти годы Владимир Путин регулярно озвучивал свою позицию по Сирии, каждый раз подчеркивая, что, при очевидной необходимости искоренения террористических группировок, угрожающих не только этой стране, но и всему миру, приоритетными являются все же политические способы решения проблемы. При этом он также указывал на вопиющие факты поддержки американцами ряда группировок. В 2016 году Путин назвал ошибочной внешнеполитическую стратегию Вашингтона, использующего радикалов «Джебхат ан-Нусры»1 всвоих целях.

Буквально на днях, 14 апреля 2018 года, состоялся телефонный разговор между российским лидером и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Путин и Эрдоган согласились предпринимать решительные действия, чтобы уменьшить напряжение в Сирии и продолжить поиск политического решения», – говорится в заявлении Анкары.

В свою очередь, в Кремле по итогам беседы руководителей двух стран сообщили, что «Президент России подчеркнул, что действия группы западных стран грубо нарушают Устав и основополагающие нормы и принципы международного права».

По мнению директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, по мере вытеснения исламистов из региона все большую актуальность приобретает именно политическая тематика.

«И Путин, и все вменяемые люди давно уже говорят о необходимости политического решения сирийской проблемы, – напомнил эксперт в эксклюзивном интервью ФАН. – А уж российская внешняя политика говорит об этом, не переставая с 2011 года, начиная с того момента, когда там начались все события. Еще тогда мы говорили – не может быть военного решения, вы уж нам поверьте. Но наши западные партнеры как всегда шли и продолжают, к сожалению, идти по своему пути».

Егорченков также отметил, что все больше людей, в том числе – на Ближнем Востоке, в том числе в рамках таких мероприятий, как недавний саммит ЛАГ, начинают озвучивать политическую повестку.

То есть все говорят о том, что гражданская война в Сирии идет уже больше, чем длилась Вторая мировая, но политических результатов не видно. Особенно много таких голосов зазвучало после того, как правительственные войска Сирии взяли под контроль большую часть территории страны.

«После этого даже из Вашингтона стали раздаваться вменяемые голоса о том, что Асад-то побеждает, и нужно думать о том, как США и их сателлиты будут встраиваться в поствоенную политическую конъюнктуру», – констатировал собеседник ФАН. – Позиция стран Залива направлена также на это. Они не хотят завязываться исключительно на военный вариант решения проблемы. Им нужна «подушка безопасности».

После того, как политический процесс, начатый Россией в рамках Астаны и продолженный на Сочинской конференции, наберет полные обороты, все региональные игроки, считает Егорченков, вынуждены будут встраиваться в него.

Добавим, что 16 апреля 2018 года Белый дом объявил о планах по вывод военных из Сирии. Региональные союзники ипартнеры возьмут насебя большую ответственность какв военном, так ив финансовом плане пообеспечению безопасности региона, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

1 Организация запрещена на территории РФ.