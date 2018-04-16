Не за что купить ядерное топливо: Тимошенко требует от властей разобраться с кризисом в атомной энергетике

Киев, 16 апреля. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко потребовала разобраться с тем, что происходит в атомной энергетике. Она заявила, что отрасль находится в полной разрухе, а тысячи атомщиков вышли на улицу.

«У нас начинается кризис в атомной энергетике. Тысячи атомщиков вышли на улицу… Что происходит? На тепловую энергию (т.е. для ТЭС) цену подняли немерено, что не объясняется никакими сметами. За счет этого вымываются все деньги на рынке, а атомную энергию посадили в ноль. И сейчас не за что купить ядерное топливо, платить зарплату…» — сказала Тимошенко на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов украинского парламента.

Экс-глава правительства потребовала от властей выслушать доклады министров финансов и энергетики Украины и предложить решение сложившейся ситуации.

Напомним, 15 апреля в Славутиче на акцию протеста вышли сотрудники Чернобыльской атомной станции. Они потребовали увеличения зарплаты и обеспечения достойных условий работы.

Отметим, о том, что Украину в ближайшем будущем неизбежно ждет дефицит топлива, а также резкий рост цен на бензин, ранее предупредили эксперты.