Меню
Украина
Не за что купить ядерное топливо: Тимошенко требует от властей разобраться с кризисом в атомной энергетике
Новости Сирии
ОЗХО обратилась к Всемирной организации здравоохранения за информацией по «инциденту в Думе» 
Следующая новость
Загрузка...

    Не за что купить ядерное топливо: Тимошенко требует от властей разобраться с кризисом в атомной энергетике

    641

    Не за что купить ядерное топливо: Тимошенко требует от властей разобраться с кризисом в атомной энергетике

    Киев, 16 апреля. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко потребовала разобраться с тем, что происходит в атомной энергетике. Она заявила, что отрасль находится в полной разрухе, а тысячи атомщиков вышли на улицу.

    «У нас начинается кризис в атомной энергетике. Тысячи атомщиков вышли на улицу… Что происходит? На тепловую энергию (т.е. для ТЭС) цену подняли немерено, что не объясняется никакими сметами. За счет этого вымываются все деньги на рынке, а атомную энергию посадили в ноль. И сейчас не за что купить ядерное топливо, платить зарплату…» — сказала Тимошенко на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов украинского парламента. 

    Экс-глава правительства потребовала от властей выслушать доклады министров финансов и энергетики Украины и предложить решение сложившейся ситуации.

    Напомним, 15 апреля в Славутиче на акцию протеста вышли сотрудники Чернобыльской атомной станции. Они потребовали увеличения зарплаты и обеспечения достойных условий работы.    

    Отметим, о том, что Украину в ближайшем будущем неизбежно ждет дефицит топлива, а также резкий рост цен на бензин, ранее предупредили эксперты.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России

    Это уже неприлично: Джабаров ответил на призыв Волкера ужесточить санкции ЕС против России

    17:29   16 Апреля 2018
    675
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    15:19   16 Апреля 2018
    1290
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    5487
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    4464