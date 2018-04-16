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Москалькова передала Путину флешку с отчетом о правах человека в России
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    Москалькова передала Путину флешку с отчетом о правах человека в России

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    Москалькова передала Путину флешку с отчетом о правах человека в России

    Москва, 16 апреля. В понедельник омбудсмен РФ Татьяна Москалькова передала президенту Владимиру Путину флеш-карту, на которую записан доклад, описывающий деятельность уполномоченного по правам человека в 2017 году. Кроме того, на флешке записаны 7000 страниц материалов, касающихся прав человека в регионах России.

    Как сообщает пресс-служба Кремля, Москалькова назвала свой подарок Путину «символическим», однако на ней содержится важнейшая информация.

    «Почему символическая? Потому что с этого года интерактивная правозащитная карта введена на сайте уполномоченного по правам человека, пользуется большой популярностью», — отметила омбудсмен.

    Москалькова передала Путину флешку с отчетом о правах человека в России

    Уполномоченный по правам человека рассказала, что в докладе представлен анализ защищенности прав человека в РФ с конкретными примерами, выводами и рекомендациями правительству, судьям и губернаторам в РФ. Кроме того, аппарат омбудсмена рассчитал индекс интенсивности обращений, в которых сообщается о нарушении прав человека в регионах России.

    Автор: Валентин Меликов
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