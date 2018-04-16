Сирия сегодня: США предупредили за последствия удара по САР, в ФРГ не исключили вину Запада за химатаку в Думе

Сирия, 16 апреля. Удар по Сирии не останется без последствий — Лавров. В «Альтернативе для Германии» не исключают, что к химатаке в Думе может быть причастен Запад. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Лавров предупредил

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил США и их союзникам, что ракетный удар по Сирии не останется без последствий.

«Последствия определенно будут. В сущности, мы теряем последние остатки доверия к нашим западным друзьям. Сначала они осуществляют наказание в Думе в Сирии, а потом ждут, пока специалисты ОЗХО проведут инспекцию на месте. Доказательство через наказание применяется тройкой западных стран», — подчеркнул российский министр.

Ранее, ряд западных стран обвинил официальный Дамаск в организации химической атаки на сирийский город Дума (Восточная Гута — прима. ред.). В свою очередь Москва опровергла данные о якобы применявшейся сирийскими войсками бомбе с хлором. В МИД РФ тогда заявили, что вбросы о якобы применении боевых отравляющих веществ войсками САР были необходимы Западу для выгораживания террористов и оправдания использования военной силы извне.

В ФРГ не отрицают вину Запада за химатаку в Думе

Народные избранники консервативной партии ФРГ «Альтернатива для Германии» напоминают, что для нанесения ракетного удара по Сирии, со стороны США и их союзников не было оснований. Депутаты также не исключают, что якобы имевшая место химическая атака в сирийской Думе была «операцией под ложным флагом». Об этом сообщил член руководства фракции в бундестаге Ханс Йорг Мюллер.

«Нет доказательств. Мы не исключаем, что это «false-flag-action» (операция под ложным флагом — прим. ред.) западных держав», — отметил он.

Кроме того, Мюллер подчеркнул, что ни он, ни его сопартийцы «не разделяют официальную версию Берлина о причастности сирийских властей к химической атаке в городе Дума».

Афины за политическое урегулирование

Греция активно выступает за мирное, политическое и дипломатическое урегулирование всех проблем Сирийской арабской республики. Об этом заявил официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос.

«Позиция правительства Греции была изложена в ходе телефонного разговора премьер-министра Алексиса Ципраса с президентом Франции Эммануэлем Макроном на прошедшей неделе и в заявлении МИД Греции. Мы со своей стороны не можем поддерживать немирное решение проблем, и не идет речи об участии Греции в военных операциях», — отметил он.

Напомним, в Афинах третий день подряд проводятся различные антивоенные демонстрации после агрессивных действий США, Великобритании и Франции в Сирии. Выступления отмечались и в греческих Салониках.

При этом в самой Греции только одна партия поддержала ракетные удары Запада по Сирии — оппозиционная партия «Новая демократия». Напомним, утром 14 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетные удары по правительственным объектам САР. Они, по мнению Вашингтона, Лондона и Парижа, использовались для производства химического оружия. Стороны выпустили 103 крылатые ракеты, 71 из которых была перехвачена сирийскими средствами противовоздушной обороны, произведенными более 30 лет назад в СССР.