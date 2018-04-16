Исследователи выяснили, как пользоваться телефоном и не испытывать стресс

Москва, 16 апреля. Исследователи выяснили, как часто должны приходить уведомления от разных приложений на телефон пользователя, чтобы оповещения не отвлекали и не вызывали стресс у владельца гаджета.

Как только пользователи получают сигнал об оповещении, они встают перед выбором — отвлечься от дела и посмотреть, какое уведомление пришло на их телефон, или же сфокусироваться на деле. Как выяснилось, на такие раздумья уходит в среднем 25 минут.

Из-за оповещений, которые постоянно поступают на гаджеты пользователей, люди испытывают стресс и чувствуют себя несчастными. Так, постоянные уведомления отрывают их от дел и снижают уровень продуктивности. Американские исследователи отметили, что полное отключение оповещений не помогает, сообщает «Дни.ру».

Психологи провели исследование, в котором принимали участие добровольцы. Каждый день участникам эксперимента приходили несколько десятков оповещений. Но протяжении двух недель они проверяли уведомления. Некоторые смотрели списки уведомлений три раза в день, другие решили отказать от оповещений вовсе.

Как выяснилось, пользователи, которым оповещения приходили трижды в день, чувствовали себя счастливее, были продуктивнее, они также были меньше подвержены стрессу и лучше могли сфокусироваться на делах, чем те, кто не получал уведомления вовсе.

Психологи решили открыть доступ к приложению, которое было использовано во время исследования. По полученным данным, приложение способно определять местоположение пользователя и в зависимости от этого отправлять ему оповещения, информирует Business Insider.