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Исследователи выяснили, как пользоваться телефоном и не испытывать стресс
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    Исследователи выяснили, как пользоваться телефоном и не испытывать стресс

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    Стало известно, как пользоваться телефоном и не испытывать стресс

    Москва, 16 апреля. Исследователи выяснили, как часто должны приходить уведомления от разных приложений на телефон пользователя, чтобы оповещения не отвлекали и не вызывали стресс у владельца гаджета.

    Как только пользователи получают сигнал об оповещении, они встают перед выбором — отвлечься от дела и посмотреть, какое уведомление пришло на их телефон, или же сфокусироваться на деле. Как выяснилось, на такие раздумья уходит в среднем 25 минут.

    Из-за оповещений, которые постоянно поступают на гаджеты пользователей, люди испытывают стресс и чувствуют себя несчастными. Так, постоянные уведомления отрывают их от дел и снижают уровень продуктивности. Американские исследователи отметили, что полное отключение оповещений не помогает, сообщает «Дни.ру».

    Психологи провели исследование, в котором принимали участие добровольцы. Каждый день участникам эксперимента приходили несколько десятков оповещений. Но протяжении двух недель они проверяли уведомления. Некоторые смотрели списки уведомлений три раза в день, другие решили отказать от оповещений вовсе.

    Как выяснилось, пользователи, которым оповещения приходили трижды в день, чувствовали себя счастливее, были продуктивнее, они также были меньше подвержены стрессу и лучше могли сфокусироваться на делах, чем те, кто не получал уведомления вовсе.

    Психологи решили открыть доступ к приложению, которое было использовано во время исследования. По полученным данным, приложение способно определять местоположение пользователя и в зависимости от этого отправлять ему оповещения, информирует Business Insider.

    Автор: Дарья Смолина
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