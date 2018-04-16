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Трамп обвинил Россию и Китай в «играх по девальвации»
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    Трамп обвинил Россию и Китай в «играх по девальвации»

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    Трамп обвинил Россию и Китай в «играх по девальвации»

    Вашингтон, 16 апреля. Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Китай в «играх в девальвацию валют», заявив, что «это неприемлемо». С таким утверждением он выступил в понедельник в своем Twitter.

    «Россия и Китай играют в игры по девальвации валют, в то время, как США продолжают повышать процентные ставки. Это неприемлемо», — написал американский лидер.

    Напомним, в феврале минувшего года Минфин РФ начал покупки валюты на внутреннем рынке. Эти меры были направлены на минимизацию зависимости курса рубля от скачков цен на нефть. Для этих целей

    Ранее в министерстве заявляли, что в период с 6 апреля по 8 мая на внутреннем рынке будет закуплено валюты на 11,5 млрд рублей в день, однако из-за введения США новых антироссийских санкций и падении курса рубля закупки были приостановлены. В ЦБ РФ обещают, что они будут возобновлены после того, как российский рынок станет стабильнее.

    Обвинения в намеренной девальвации юаня для стимулирования экспорта в адрес Китая уже выдвигались ранее. Однако власти КНР эти обвинения опровергали. Резко ослабление курса юаня к доллару произошло в августе 2015 года, такие действия Народного банка Китая потрясли мировые фондовые рынки, затем регулятор взял курс на стабилизацию юаня. Затем ослабление валюты КНР произошло зимой 2015/2016 года, в июле 2016 года и в октябре 2016 года.

    Сейчас юань значительно укрепил свои позиции по отношению к американскому доллару.

    Автор: Алексей Громов
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