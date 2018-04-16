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Нас давно кинули, а мы — сами себя: киевляне не верят, что от ударов по Сирии жизнь на Украине улучшится
Новости Сирии
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    Нас давно кинули, а мы — сами себя: киевляне не верят, что от ударов по Сирии жизнь на Украине улучшится

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    Нас давно кинули, а мы — сами себя: киевляне не верят, что от ударов по Сирии жизнь на Украине улучшится

    Украинский видеоблогер Анатолий Шарий решил узнать у жителей Киева, разделяют ли они мнение экспертов, которые с экранов телевизоров утверждают, что жизнь на Украине наладится, когда международная коалиция во главе с США разбомбит Сирию.

    Люди на улицах Киева высказывали самые разные мнения на этот счет. Одни говорили, что «это хорошо, что Америка начинает показывать свои зубы России», бомбя Сирию, другие — что жизнь на Украине не зависит от ситуации в этой ближневосточной стране, а бомбежки — где бы они ни были — всегда плохо.

    «Политики бьются, а люди страдают», — заметила пожилая жительница Киева.

    «Но нужно же кулак России показать», — сказала на это девушка-интервьюер, объясняя, что, бомбя Сирию, Вашингтон пугает Москву, а она, если верить киевским властям, является агрессором, напавшим на Украину. Небольшая провокация со стороны журналистки Анатолия Шария.

    «Россия тогда испугается и убежит из Украины», — объясняла девушка за кадром позицию украинских политологов.

    «По-моему никто не верит, что Россия боится кулака», — отвечала ей бабушка.

    Нас давно кинули, а мы — сами себя: киевляне не верят, что от ударов по Сирии жизнь на Украине улучшится

    И таких киевлян, которые считают, что, даже если США одержат победу в Сирии, на Украине ничего не изменится, было много.

    «Ближайшие 5-10 лет — точно ничего не изменится», — уверен седовласый житель Киева.

    Конечно, нашлись и такие, которые повторяли все то, что пишут западные СМИ и тиражируют украинские журналисты — о химоружии, которое якобы применил Башар Асад против своего народа, и о России, которая якобы «аннексировала» Крым и собирается «отобрать Донбасс». При этом в поддержку Украины со стороны Запада верят далеко не все.

    «Нас давно кинули. А мы, может, сами себя кинули», — сказал один мужчина.

    Нас давно кинули, а мы — сами себя: киевляне не верят, что от ударов по Сирии жизнь на Украине улучшится

    Нашелся среди респондентов и молодой человек, по мнению которого, Украине и Сирии надо объединиться, «чтобы вместе бороться с Россией».

    «Россия же нападает на Сирию», — пояснил молодой киевлянин, обнимая бутылку пива.  

    Отметим, что менее чем за сутки видео с опросом киевлян на YouTube посмотрели более 330 тысяч человек. Число комментариев к ролику во всех соцсетях просто зашкаливает. В основном, пользователи шутят над мужчиной в самом начале ролика, который одобрил удары США и их союзников по Сирии, назвав это «уроком для России». Но лавры самого осведомленного эксперта, конечно, заслужил тот самый парень, считающий, что Украина и Сирия должны подружиться против России.   

    Автор: Марина Степанова
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