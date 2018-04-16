Лавров рассказал о последствиях атаки Запада на Сирию

Москва, 16 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что атака стран Запада на Сирию не останется без последствий.

«Последствия определенно будут. В сущности, мы теряем последние остатки доверия к нашим западным друзьям», — рассказал глава российской дипломатии в интервью телеканалу «Би-би-си».

Сначала они осуществляют атаку на Сирию, а потом ждут, пока специалисты ОЗХО проведут инспекцию на месте, удивился Лавров.

«Доказательство через наказание применяется тройкой западных стран», — добавил он.

Напомним, что страны Запада обвинили Дамаск о осуществлении химатаки в сирийском городе Дума. Москва опровергает эти обвинения. МИД РФ считает этот инцидент вбросом, цель которого — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Ранее сообщалось, что Лавров оценил состояние отношений России и Запада. По его словам, они сейчас хуже, чем во времена холодной войны.