В Киеве оценили перспективы уголовного дела против Асада из-за отдыха его детей в Крыму

Киев, 16 апреля. Прокуратура Украины не стать возбуждать уголовное дело против сирийского президента Башара Асада в связи с тем, что его дети отдыхали в крымском лагере «Артек».

«Прокуратура не будет открывать никакого уголовного дела в отношении Асада», — сказала журналистам пресс-секретарь прокуратуры Крыма (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с Россией) Татьяна Тихончик.

Она пояснила, что только к должностным или публичным лицам, которые сознательно нарушают украинское законодательство, может применяться статья уголовного кодекса Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

«Не может ребенок привлекаться к ответственности… в отношении этой статьи», — добавила Тихончик, передает РИА Новости.

Напомним, накануне президент Сирийской арабской республики Башар Асад был внесен в список скандального украинского сайта «Миротворец» из-за того, что его дети посетили детский лагерь «Артек», расположенный в Крыму.