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В Киеве оценили перспективы уголовного дела против Асада из-за отдыха его детей в Крыму
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    В Киеве оценили перспективы уголовного дела против Асада из-за отдыха его детей в Крыму

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    В Киеве оценили перспективы уголовного дела против Асада из-за отдыха его детей в Крыму

    Киев, 16 апреля. Прокуратура Украины не стать возбуждать уголовное дело против сирийского президента Башара Асада в связи с тем, что его дети отдыхали в крымском лагере «Артек». 

    «Прокуратура не будет открывать никакого уголовного дела в отношении Асада», — сказала журналистам пресс-секретарь прокуратуры Крыма (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с Россией) Татьяна Тихончик.

    Она пояснила, что только к должностным или публичным лицам, которые сознательно нарушают украинское законодательство, может применяться статья уголовного кодекса Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

    «Не может ребенок привлекаться к ответственности… в отношении этой статьи», — добавила Тихончик, передает РИА Новости.

    Напомним, накануне президент Сирийской арабской республики Башар Асад был внесен в список скандального украинского сайта «Миротворец» из-за того, что его дети посетили детский лагерь «Артек», расположенный в Крыму.

    В Киеве оценили перспективы уголовного дела против Асада из-за отдыха его детей в Крыму

    Автор: Тимур Румянцев
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