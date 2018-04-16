Устроили танцы с бубном: эксперт усомнился в том, что Киев может разорвать Большой договор с РФ

Киев, 16 апреля. Украина не станет разрывать Большой договор с РФ, так как это чревато для Киева большими экономическими потерями, а также вызовет непонимание в ЕС.

Таким мнением поделился директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Если Украина заявит, что она не признает определенные статьи договора, то это останется односторонней декларацией. Вряд ли Россия согласится на такой сценарий, в МИДе российском посмеются над этим и предложат очень простой выбор: вы или полностью разрывайте и объясняйте европейцам, американцам, почему эскалируете конфликт, обществу – почему отказались от признания границ», – смоделировал последствия разрыва Большого договора украинской стороной эксперт.

Бортник объяснил, что разговоры о разрыве соглашения с РФ, которые он назвал «сюрреалистической темой», объясняются тем, что 1 октября договор будет продлен автоматически, что будет козырем в руках оппонентов действующего президента Украины Петра Порошенко.

«Мы видим попытку избежать информационного кризиса, который возник бы уже осенью… На Украине прекрасно понимают, что разрывать Большой договор не будут. Потому устроили танцы с бубном – разорвем отельные положения, сделаем что-то другое», — подытожил эксперт.

Напомним, ранее идею президента Украины Петра Порошенко о прекращении действия отдельных положений договора о дружбе с РФ раскритиковал лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.