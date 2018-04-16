Российская реакция будет ужесточаться, если США в Сирии перейдут «красную линию» — Косачев

Москва, 16 апреля. Российская позиция будет ужесточаться, если США в Сирии пересекут «красную линию». Об этом в понедельник заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«Есть четкое понимание того, что происходит в Сирии и где те «красные линии», за пересечением которых российская реакция будет ужесточаться», — отметил он.

По словам сенатора, власти США знают об этом.

Напомним, что в минувшие выходные США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на якобы произошедшую «химатаку» в сирийской Думе, которая так и не была доказана. Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН и выдвинула резолюцию, осуждающую действия США и их союзников, однако документ не набрал необходимого числа голосов.

Как сообщает «Ридус» со ссылкой на американские СМИ, президент США Дональд Трамп якобы собирался дать приказ атаковать российские и иранские объекты в Сирии, однако министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис отговорил его, предупредив о большом риске ответных действий.