Лавров оценил состояние отношений России и Запада

Москва, 16 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил текущие отношения РФ и Запада. По его словам, они сейчас хуже, чем во времена холодной войны.

«Я думаю, отношения хуже, чем во времена холодной войны. Поскольку во времена холодной войны были каналы коммуникации. И не было одержимости русофобией, которая выглядит как геноцид через санкции», — заявил министр в интервью телеканалу «Би-би-си».

Комментируя обвинение в использовании химоружия, Лавров отметил, что все доказательства, которые предъявляют Франция, США и Великобритания, основаны на сообщениях СМИ и соцсетях.

По словам Лаврова, нет никаких доказательств того, что химическое оружие было использовано в сирийской Думе.

Напомним, что страны Запада обвинили Дамаск в химатаке на сирийский город Дума. Москва опровергает эти заявления. МИД РФ считает, что инцидент с атакой является информационным вбросом, цель которого — оправдать силовые удары извне.