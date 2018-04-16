Меню
Новости Сирии
Лавров оценил состояние отношений России и Запада
Общество
Москалькова пожелала Путину крепкой команды и «хороших тылов»
Следующая новость
Загрузка...

    Лавров оценил состояние отношений России и Запада

    215

    Лавров оценил состояние отношений России и Запада

    Москва, 16 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил текущие отношения РФ и Запада. По его словам, они сейчас хуже, чем во времена холодной войны.

    «Я думаю, отношения хуже, чем во времена холодной войны. Поскольку во времена холодной войны были каналы коммуникации. И не было одержимости русофобией, которая выглядит как геноцид через санкции», — заявил министр в интервью телеканалу «Би-би-си».

    Комментируя обвинение в использовании химоружия, Лавров отметил, что все доказательства, которые предъявляют Франция, США и Великобритания, основаны на сообщениях СМИ и соцсетях.

    По словам Лаврова, нет никаких доказательств того, что химическое оружие было использовано в сирийской Думе.

    Напомним, что страны Запада обвинили Дамаск в химатаке на сирийский город Дума. Москва опровергает эти заявления. МИД РФ считает, что инцидент с атакой является информационным вбросом, цель которого — оправдать силовые удары извне.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    15:19   16 Апреля 2018
    813
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    4946
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    4238
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    2362