Меню
Россия
Дуров назвал три главных последствия блокировки Telegram в России
Общество
Москалькова пожелала Путину крепкой команды и «хороших тылов»
Следующая новость
Загрузка...

    Дуров назвал три главных последствия блокировки Telegram в России

    679

    Дуров назвал три главных последствия блокировки Telegram в России

    Москва, 16 апреля. Основатель Telegram Павел Дуров назвал три главных последствия начавшейся сегодня блокировки мессенджера в России. Сообщение появилось на его странице «Вконтакте».

    Во-первых, как пишет Дуров, качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится, поскольку «Telegram без VPN может быть временами недоступен», во-вторых, по его словам, террористическая угроза в России останется на прежнем уровне: «так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи – в других мессенджерах, либо через VPN».

    Третье последствие касается уровня национальной безопасности РФ, которая, как считает программист, снизится. Этот тезис он аргументировал тем, что «часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook».

    В заключение он подчеркнул, что команда Telegram считает решение о блокировке антиконституционным, и продолжит «отстаивать право на тайну переписки пользователей».

    Дуров назвал три главных последствия блокировки Telegram в России

     

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    15:19   16 Апреля 2018
    813
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    4946
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    4238
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    2362