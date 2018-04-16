Дуров назвал три главных последствия блокировки Telegram в России

Москва, 16 апреля. Основатель Telegram Павел Дуров назвал три главных последствия начавшейся сегодня блокировки мессенджера в России. Сообщение появилось на его странице «Вконтакте».

Во-первых, как пишет Дуров, качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится, поскольку «Telegram без VPN может быть временами недоступен», во-вторых, по его словам, террористическая угроза в России останется на прежнем уровне: «так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи – в других мессенджерах, либо через VPN».

Третье последствие касается уровня национальной безопасности РФ, которая, как считает программист, снизится. Этот тезис он аргументировал тем, что «часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook».

В заключение он подчеркнул, что команда Telegram считает решение о блокировке антиконституционным, и продолжит «отстаивать право на тайну переписки пользователей».