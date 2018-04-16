Закулисье Донбасса по-украински: кто и зачем пишет о «тайных тюрьмах» в ДНР

Корреспондент ФАН проверил информацию «Восточной правозащитной группы» о наличии в ДНР тайных тюрем на заброшенных шахтах, эксплуатации труда заключенных и сотнях несовершеннолетних в исправительных колониях. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Еще в начале марта текущего года в эфире украинского «Громадського радио» вышло интервью руководителя «Восточной правозащитной группы» Павла Лисянского. Для украинских СМИ это интервью создало массу информационных поводов «потоптаться» на имидже «террористов ЛДНР», а также в очередной раз продемонстрировать миру необходимость «освобождения» Донбасса.

Ключевыми тезисами этого интервью стали: наличие в ДНР тайных тюрем, оборудованных на заброшенных шахтах; сотни удерживаемых несовершеннолетних в колониях; использование рабского принудительного труда заключенных и прочее.

Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, в течение месяца проверял эту информацию, в том числе и с использованием данных, полученных от управления Генеральной прокуратуры ДНР по надзору за учреждениями исполнения наказаний. Во-первых, в Донецкой народной республике, из заявленных 400 несовершеннолетних, якобы отбывающих наказание, в исправительных учреждениях содержаться только четверо, двоим из которых на момент выхода интервью Лисянского уже исполнилось 18 лет. Колонии для несовершеннолетних преступников в ДНР отсутствуют и вовсе, хотя заявлены «Восточной правозащитной группой»

Далее, что касается эксплуатации и «рабского труда», в республике действительно используется труд обвиненных в преступлениях, но именно используется, а не эксплуатируется. Речь идет о тех, кто отбывает наказание в виде принудительных работ. Это подтвержденные данные надзорного управления Генпрокуратуры. На Украине также распространен подобный вид наказания, это распространенная практика.

Что касается мифических сотен «незаконно удерживаемых» в тюрьмах республики лиц, стало известно, что большинство из них вообще отбывают свои наказания по приговорам, вынесенным украинскими судами в довоенный период.

По просьбе корреспондента ФАН, известный в Донбассе журналист и военный корреспондент Сергей Макаренко прокомментировал сообщения украинских «правозащитников»:

«Мне достоверно известно, что условия содержания вполне удовлетворительные. Надзирателей с плетками и батогами, погоняющих заключенных и принуждающих к «рабскому труду», я не видел. Хотя приходилось бывать в местах отбывания наказания при подготовке сюжетов и материалов, в частности — по обмену пленными. Сами осужденные в откровенных беседах не жаловались. Более того, могу вам сказать, что украинских военнопленных даже постоянно водят в баню — это показатель очень гуманного отношения к ним. Что касается сотен «малолеток», детской исправительной колонии не видел вообще. По моим данным, ее в ДНР нет в принципе».

По содержанию заключенных в «тайных тюрьмах» в зданиях заброшенных шахт украинский «правозащитник» вообще не предоставил сколь-нибудь достоверной информации.

В свою очередь в доверительной беседе руководитель управления Генпрокуратуры ДНР Агеев отметил:

«Если бы таковые были, мы бы о них точно знали. А этот бред псевдоправозащитников Украины — это все для оболванивания аудитории и создания нам имиджа «террористов».

Считаю необходимым «Восточной правозащитной группы» обратить внимание на информацию о тайных тюрьмах СБУ, данные о которых периодически пытаются проверить специалисты ООН. В свою очередь ЛНР и ДНР действуют правозащитные и мониторинговые миссии ООН, ОБСЕ и МККК. Существует также институт Уполномоченного по правам человека в чьи обязанности входит контроль указанной сферы.