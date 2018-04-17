Меню
Экономика
Африканские компании заинтересованы в покупке российских вертолетов и самолетов
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ, планировавшей резонансные теракты в Ростовской области
Следующая новость
Загрузка...

    Африканские компании заинтересованы в покупке российских вертолетов и самолетов

    36

    Африканские компании заинтересованы в покупке российских вертолетов и самолетов

    Москва, 17 апреля. Африканские компании готовы покупать самолеты и вертолеты из России. Как сообщила управляющий директор по международному развитию Российского экспортного центра Анна Беляева, РЭЦ может в ближайшее время подписать соглашения с Афрэксимбанком.

    В ходе бизнес-миссии центра в Африку представители РЭЦ и компаний «Гражданские самолеты Сухого», «Иркут», «Вертолеты России» и Афрэксимбанк посетили Нигерию, Уганду и Кению, где презентовали потенциальным заказчикам свою продукцию, в частоности самодет — SBJ.

    Беляева подчеркнула, что продукция данной отрасли востребована в Африке, странам которой необходимо модернизировать парк авиатранспорта, расширить его и реорганизовать воздушное движение. 

    «Мы встречались и с главами государств, и с профильными министрами, и с крупнейшим бизнесом, руководителями авиакомпаний. Был проявлен очень большой интерес, африканские компании готовы приобретать наши самолеты и вертолеты. Они подтверждают, что сочетание цены и качества приемлемо», — рассказала РИА Новости управляющий директор РЭЦ.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    12:05   17 Апреля 2018
    59
    Роскомнадзор направил магазинам приложений запросы об удалении Telegram

    Роскомнадзор направил магазинам приложений запросы об удалении Telegram

    11:59   17 Апреля 2018
    42
    ОБСЕ рассказала об отчете, который ВСУ использовали для обстрела Луганска

    ОБСЕ рассказала об отчете, который ВСУ использовали для обстрела Луганска

    11:30   17 Апреля 2018
    150
    Сирийский узел: зачем Израиль снова ударил по Сирии

    Сирийский узел: зачем Израиль снова ударил по Сирии

    10:43   17 Апреля 2018
    8389