Африканские компании заинтересованы в покупке российских вертолетов и самолетов

Москва, 17 апреля. Африканские компании готовы покупать самолеты и вертолеты из России. Как сообщила управляющий директор по международному развитию Российского экспортного центра Анна Беляева, РЭЦ может в ближайшее время подписать соглашения с Афрэксимбанком.

В ходе бизнес-миссии центра в Африку представители РЭЦ и компаний «Гражданские самолеты Сухого», «Иркут», «Вертолеты России» и Афрэксимбанк посетили Нигерию, Уганду и Кению, где презентовали потенциальным заказчикам свою продукцию, в частоности самодет — SBJ.

Беляева подчеркнула, что продукция данной отрасли востребована в Африке, странам которой необходимо модернизировать парк авиатранспорта, расширить его и реорганизовать воздушное движение.