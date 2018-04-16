Россия не производила манипуляций с местом инцидента в сирийской Думе — Лавров

Москва, 16 апреля. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не производила никаких манипуляций на месте, где якобы произошла химическая атака в сирийском городе Дума. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».

«Я гарантирую, что Россия ничего не зачищала на этом месте», — заявил Сергей Лавров.

Напомним, Запад обвинил Дамаск в атаке с применением химического оружия в сирийском городе Дума. Москва опровергла сообщение, что якобы сирийские военные сбросили на Думу бомбу с хлором.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что инцидент, произошедший в сирийской Думе, является постановкой. Генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что министерство обороны России располагает доказательствами о непосредственном участии Великобритании в организации провокации в сирийской Думе.