Меню
Политика
Россия не производила манипуляций с местом инцидента в сирийской Думе — Лавров
Новости Сирии
Театр абсурда: Лукашевич заявил об отсутствии доказательств применения химоружия в Гуте
Следующая новость
Загрузка...

    Россия не производила манипуляций с местом инцидента в сирийской Думе — Лавров

    152

    Россия не производила манипуляций с местом инцидента в сирийской Думе — Лавров

    Москва, 16 апреля. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не производила никаких манипуляций на месте, где якобы произошла химическая атака в сирийском городе Дума. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».

    «Я гарантирую, что Россия ничего не зачищала на этом месте», — заявил Сергей Лавров.

    Напомним, Запад обвинил Дамаск в атаке с применением химического оружия в сирийском городе Дума. Москва опровергла сообщение, что якобы сирийские военные сбросили на Думу бомбу с хлором.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что инцидент, произошедший в сирийской Думе, является постановкой. Генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что министерство обороны России располагает доказательствами о непосредственном участии Великобритании в организации провокации в сирийской Думе.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    15:19   16 Апреля 2018
    813
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    4946
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    4238
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    2362